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Alibeyköy'e Kütüphane ve Yeni Sosyal Tesis

Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, ilçedeki vatandaşlara kitap okuma alışkanlığı kazandırmak, gençleri ve çocukları okumaya teşvik etmek, araştırma yapabilecekleri ve ders çalışabilecekleri bir alan oluşturmak amacıyla, Eyüpsultan'a yeni bir kütüphane daha kazandırıyor.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
23 Ağustos 2022 Salı 13:58
Alibeyköy'e Kütüphane ve Yeni Sosyal Tesis
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Ahmet Kekeç ve İstiklal Kütüphanesi’nin ardından Alibeyköy Osmanlı Park'ta yapım çalışmaları başlayan Kütüphane Osmanlı Park, halka açık kütüphane konseptiyle haftanın yedi günü hizmet verecek.

ALT KATI DA SOSYAL TESİS OLACAK

İki kattan oluşan, giriş katında sosyal tesislerin de yer alacağı 500 metrekare taban oturumuna sahip yapının üst katında ise kütüphane bulunacak.

8 BİN GÜNCEL KİTAP, SESLİ ÇALIŞMA ODALARI

Ferah okuma salonları, 70 oturma kapasitesi, 8 bin güncel basılı kitap, sesli çalışma odaları, internet ve araştırma bölümü gibi olanaklarla kütüphane, herkes için sosyal ve kültürel etkileşim alanı olacak.

İKRAM SAATLERİ

İkram saatlerinin de olacağı kütüphanede vatandaşlar sakin ve huzurlu bir ortamda kitap okuyup araştırma yapabilmenin keyfini yaşayacaklar.

ÜNİVERSİTE BÖLGESİNE KÜTÜPHANE

Konuyla ilgili açıklama yapan Başkan Deniz Köken, "Alibeyköy artık üniversiteler bölgesi. Gençlerimizin ders çalışabileceği, takım çalışmaları yapıp kitap okuyabileceği modern bir kütüphane olacak. Ayrıca kütüphanenin altında da sosyal tesisimiz yer alacak" dedi.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı/ İTHA

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