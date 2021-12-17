Ali Kuşçu vefatının 547. yılında Eyüpsultan'da anıldı

Astronomi ve matematik alanında çok değerli çalışmalar yapmış, birçok öğrenci yetiştirmiş, Osmanlı medeniyetinin kıymetli bilim adamlarından Ali Kuşçu (Ali Bin Muhammed) ebediyete intikalinin 547. yılında Eyüpsultan Belediyesi’nin düzenlediği program ile anıldı.