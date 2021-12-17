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Ali Kuşçu vefatının 547. yılında Eyüpsultan'da anıldı

Astronomi ve matematik alanında çok değerli çalışmalar yapmış, birçok öğrenci yetiştirmiş, Osmanlı medeniyetinin kıymetli bilim adamlarından Ali Kuşçu (Ali Bin Muhammed) ebediyete intikalinin 547. yılında Eyüpsultan Belediyesi’nin düzenlediği program ile anıldı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
17 Aralık 2021 Cuma 09:06
Ali Kuşçu vefatının 547. yılında Eyüpsultan'da anıldı
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Büyük Türk astronomu ve matematikçisi Ali Kuşçu için düzenlenen anma programı, Eyüpsultan Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Uysal, Eyüpsultan Müftüsü Basri Bektaş, Ali Kuşçu Uzay Evi öğrencileri ve vatandaşların katılımıyla Eyüpsultan Camii avlusunda gerçekleşti.

Programda yapılan konuşmalarda Ali Kuşçu’nun tarihe geçen çalışmaları ve Ali Kuşçu Uzay Evi hakkında bilgi verildi.

Sonrasında ise törene katılanlarla birlikte Ali Kuşçu’nun mezarı başında Kuran-ı Kerim okundu, dua edildi.

KAYNAK:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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