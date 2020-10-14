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Ali Kuşçu Uzay Evi Çevrimiçi Eğitimleri’ne Yoğun İlgi

Eyüpsultan Belediyesi’ne bağlı hizmet veren Ali Kuşçu Uzay Evi hizmete başladığı 2014 yılından bu yana, her geçen gün eğitim içeriklerini geliştirerek ve yeni modeller üreterek 50 binden fazla öğrenciye hizmet verdi.

Sevcan ÇOBAN
Sevcan ÇOBAN
14 Ekim 2020 Çarşamba 11:35
Ali Kuşçu Uzay Evi Çevrimiçi Eğitimleri’ne Yoğun İlgi
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Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 pandemisi nedeniyle yüz yüze eğitimlerine ara veren Ali Kuşçu Uzay Evi, 4-10 Ekim tarihleri arasında kutlanan Dünya Uzay Haftası’na ithafen Çevrimiçi Eğitimlerle yeni eğitim öğretim yılına başladı.

YURDUN DÖRT BİR YANINDAN BAŞVURULAR YAPILIYOR

Okullara Yönelik Çevrimiçi Eğitimleri” başladığı günden itibaren eğitimciler ve öğrenciler tarafından yoğun ilgiyle karşılandı.

Dönem boyunca devam edecek olan çevrimiçi eğitimlere İstanbul, Ankara, Antalya, Zonguldak, Sakarya, Düzce, Manisa, Muğla, Malatya, Burdur, Ordu, Bursa ve Yozgat başta olmak üzere yurdun dört bir yanından farklı illerden okullar eğitim alabilmek için başvurularda bulundu.

İstanbul Times Haber Merkezi/ Hüseyin Çetiner

Ali Kuşçu Uzay Evi, ilçe sınırlarını aşarak çevrimiçi eğitimlerle Türkiye'nin dört bir yanına eğitim vermeye başladı.

Eğitimlere yoğun rağbet olurken, eğitimlerden eğitimciler de öğrenciler de çok memnun.

ÇOK YOĞUN TALEP VAR”

Çevrimiçi eğitimlerle ilgili bilgi veren Ali Kuşçu Evi Astronomi Eğitmeni Yağmur Karan, eğitimlerin çok verimli geçtiğini belirterek şunları söyledi: “Çok yoğun bir talep var. Türkiye’nin bir çok şehrinden talep var. İstanbul dışında başka illerdeki öğrencilere de ulaşabilme şansını yakaladık. Öğretmenlere 4 konu seçeneği sunuyoruz, bunlardan birini seçiyorlar. Katılım da çok yoğun oluyor. Öğrencilerin ilgisi çok yoğun, eğitimler sırasında çok güzel sorular geliyor. Dönüşler de oldukça verimli. Eğitimlerin sonunda öğretmenlerimiz de sunumları çok beğendiklerini belirtiyorlar çok verimli olduğunu söylüyorlar. Öğrenciler konuları iyi anlayarak çok perspektifli, derin sorular soruyorlar. Yüzyüze yapılan eğitimlerden hiçbir farkı yok. Yüz yüze eğitimin etkileşimini biz çevrimiçi eğitimlerde de yakalayabildik.”

İLKOKUL, ORTAOKUL VE LİSELERE YÖNELİK EĞİTİMLER VERİLİYOR

Ali Kuşçu Uzay Evi tarafından başlatılan eğitimler, ilkokul, ortaokul ve liselere yönelik veriliyor.

İnternet üzerinden verilen eğitimlerde, uzay istasyonunda astronotlar, güneş sistemimiz, takım yıldızlar ve gökyüzü ile uzay çalışmalarında ilkler konuları işleniyor.

HAFTA İÇİ GÜNDE 4 SEANS

Dersler hafta içi saat 10.00, 11.00, 14.00 ve 15.00 olmak üzere günde 4 seans olarak maksimum 40 dakika sürede gerçekleştiriliyor.

RANDEVULAR EĞİTMENLER TARAFINDAN ALINIYOR

Randevu sistemiyle düzenlenecek çevrimiçi eğitimlerde, randevular yalnızca öğretmenler tarafından alınıyor.

Eğitimler tek seansta maksimum 50 öğrenci için yapılıyor.

Ayrıntılı bilgi veya randevu almak isteyenler (0212 440 15 66) numaralı telefonu arayabilirler.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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