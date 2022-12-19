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Ali Kuşçu'nun Adıyla Uzay Yolculuğu Devam Ediyor

Eyüpsultan Belediyesi Ali Kuşçu Uzay Evi’nde, uzayı merak eden, problem çözmeyi seven, hayal gücü geniş öğrencilere yönelik düzenlenen eğitimler yoğun katılımla devam ediyor.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
19 Aralık 2022 Pazartesi 12:43
Ali Kuşçu'nun Adıyla Uzay Yolculuğu Devam Ediyor
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Anaokul, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik eğitim programları kapsamında; gezegenler, gök olayları, astronotların yaşamı, takım yıldızlar, Ay’a yolculuk, uzay istasyonu ve roketler konularında eğitimler veriliyor.

 İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner 

81 İLDEN 85 BİN ÖĞRENCİYE HİZMET VERDİ

Ali Kuşçu Uzay Evi kurulduğu günden bu yana hem yüz yüze hem de online eğitimlerle 81 ilden 85 bin öğrenciye hizmet verdi.

ÖĞRENCİLERİN YAŞ GRUPLARINA GÖRE FARKLI ATÖLYE ÇALIŞMALARI YAPILIYOR

Haftanın dört günü, üç seans olarak gerçekleştirilen eğitimlerde öğrencilere özel olarak hazırlanan videolarla konu anlatımı yapılıyor. Video gösteriminin ardından ise uzay tulumlarını giyen öğrenciler yaş gruplarına ve bilgilerine göre çeşitli atölye çalışmalarına katılıyor.

UZAY MACERASINA SİZ DE KATILIN

Eğitimlere katılan öğrenciler tüm anlatılan konuları büyük bir dikkatle dinliyor. Burada aldıkları eğitimi çok faydalı bulduklarını belirten öğrenciler özellikle görerek öğrenmenin kendileri için çok daha akılda kalıcı olduğunu belirtiyor. Özellikle eğlenerek öğrendiklerinin de vurgusunu yapan öğrenciler tüm öğrencilerin buraya gelerek uzay macerasına katılması tavsiyesinde bulunuyorlar.

Eğitimlere bireysel olarak gelmek isteyenler için ise Cumartesi günleri 10:00-11:30 saatleri arasında eğitimler düzenleniyor.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı ( İTHA )

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