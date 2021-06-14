Akşemsettin’i fesleğen kokusu sardı.

Fesleğen dağıtımı bu kez Akşemsettin Mahallesi’nde yapıldı.

İstanbul Times Haber Merkezi /Hüseyin Çetiner

MAHALLENİN ÇOCUKLARINDAN BAŞKAN AMCALARINA ÇİÇEK TAKDİMİ

Mahallede cadde cadde, sokak sokak gezen Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, vatandaşlara fesleğen dağıttı. Bu arada yanına yaklaşan bir grup mahalleli çocuk da Başkan Deniz Köken’e “Mahallemize hoş geldiniz” diyerek çiçek verdiler.

Balkonlardan ve pencerelerden sarkıtılan sepetlere tek tek fesleğen koyan Başkan Deniz Köken, mahalle esnaflarına ve yolda karşılaştığı vatandaşlara da fesleğen vererek yüzlerini güldürdü.

Fesleğen dağıtımına AK Parti Kadın Kolları Eyüpsultan İlçe Başkanı Hacer Atilla da katıldı.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği fesleğen dağıtımı haftanın belirli günlerinde farklı mahallelerde devam edecek.

On beş gün içerisinde Eyüpsultan’ın tüm mahallelerinde 40 bin adet fesleğen dağıtımı yapılacak.

İstanbul Times Ajansı (İTHA)