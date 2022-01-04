banner175
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 11
açık
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
1,963.59
ALTIN
783.50
DOLAR
13.38
STERLİN
18.24
EURO
15.13
Gazeteciler Derneğinden Bize Yapılan Saldırıya Kınama
Gazeteciler Derneğinden Bize Yapılan Saldırıya...
Teşekkürler Zeytinburnu
Teşekkürler Zeytinburnu
İmamoğlu: İstanbul 2036 Olimpiyatı Mutlak Hedefimiz
İmamoğlu: İstanbul 2036 Olimpiyatı Mutlak...
Op.Dr. Hüseyin Urlu 2021’de de Hastalarımıza Şifa Sunduk
Son Dakika
Op.Dr. Hüseyin Urlu 2021’de de...

Aile Akademisi ile 3 bin 500 kişi eğitim aldı

Eyüpsultan Belediyesi tarafından başlatılan Aile Akademisi Eğitimleri yoğun bir katılımla devam ediyor.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
04 Ocak 2022 Salı 09:38
Aile Akademisi ile 3 bin 500 kişi eğitim aldı
banner171

Eyüpsultan’da yaşayan her yaştan vatandaşın büyük ilgi gösterdiği eğitimlerin bazıları yüz yüze, bazıları ise online olarak sürdürülüyor. Bu arada eğitimler uzman eğitmenler ve psikologlar eşliğinde gerçekleştiriliyor.
 

YAKLAŞIK 3 BİN 500 KİŞİ EĞİTİM ALDI

Eyüpsultan Belediyesi tarafından tamamen ücretsiz olarak yüz yüze ve online gerçekleştirilen eğitimlere yaklaşık 3 bin 500 kişi katıldı.

Dileyen vatandaşlar yüz yüze eğitimlere katılırken dileyenler de online eğitim alabiliyor.

Bu eğitimlerin bazılarına ebeveynler çocuklarıyla birlikte katılabiliyor.

Eğitimlerde, yapılan protokoller kapsamında Eyüpsultan Müftülüğü, Haliç Üniversitesi ve İstinye Üniversitesi ile ortaklaşa çalışmalar da düzenleniyor.
 

Katılabileceğiniz yüz yüze eğitimler şunlar:

Siyer, Tefsir, İlmihal, Kuran-ı Kerim, 18 – 25 yaş arası Düşün Konuş Atölyesi, Masal Atölyesi, Drama Diyarı Atölyesi, Yetişkin Kil İle Sanat Terapi Atölyesi, Kil İle Sanat Terapi Atölyesi (Ebeveyn-Çocuk), Hareket Ve Dans Terapi Atölyesi (Yetişkin), İçsel Huzur Psiko-Eğitim Atölyesi(Eft,Nefes Ve Meditasyon), Grup Terapi Etkinlikleri Atölyesi(Ebeveyn-Çocuk), Akıl Oyunları Atölyesi (Ebeveyn-Çocuk), Makrome Atölyesi(Ebeveyn-Çocuk), Mutfak Atölyesi(Ebeveyn-Çocuk), 11 – 14 yaş arası Felsefe Atölyesi ve Hat Kursu

Online Eğitimler ise şöyle:

Enneagram Eğitim Programı (I. Aşama), Enneagram Eğitim Programı(Iı. Aşama), 7-10 Yaş Değerler Eğitimi, 11-14 Yaş Değerler Eğitimi, Enneagram Eğitim Programı (Iıı. Aşama), Kuran-ı Kerim, Tefsir, İlmihal, Siyer, Evlilik Okulu, Gebelik Okulu, Psikoloji Seminerleri, Tasavvuf Okumaları, Masal Atölyesi ve 11 – 14 yaş arası Öncü Şahsiyetler Atölyesi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ezgi Günleri, Taner Yüncüoğlu ile sona erdi
Ezgi Günleri, Taner Yüncüoğlu ile sona erdi
Eyüpsultan'da U-11 futbol şöleni
Eyüpsultan'da U-11 futbol şöleni
Gençlere sağlıklı beslenme semineri
Gençlere sağlıklı beslenme semineri
Eyüpsultan’da marketlere yönelik fahiş fiyat denetimleri sürüyor
Eyüpsultan’da marketlere yönelik fahiş fiyat denetimleri sürüyor
2021 yılında sosyal destekle binlerce kişiye dokunduk
2021 yılında sosyal destekle binlerce kişiye dokunduk

banner186

banner199

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169