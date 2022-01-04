Aile Akademisi ile 3 bin 500 kişi eğitim aldı

Eyüpsultan’da yaşayan her yaştan vatandaşın büyük ilgi gösterdiği eğitimlerin bazıları yüz yüze, bazıları ise online olarak sürdürülüyor. Bu arada eğitimler uzman eğitmenler ve psikologlar eşliğinde gerçekleştiriliyor.



YAKLAŞIK 3 BİN 500 KİŞİ EĞİTİM ALDI



Eyüpsultan Belediyesi tarafından tamamen ücretsiz olarak yüz yüze ve online gerçekleştirilen eğitimlere yaklaşık 3 bin 500 kişi katıldı.

Dileyen vatandaşlar yüz yüze eğitimlere katılırken dileyenler de online eğitim alabiliyor.

Bu eğitimlerin bazılarına ebeveynler çocuklarıyla birlikte katılabiliyor.

Eğitimlerde, yapılan protokoller kapsamında Eyüpsultan Müftülüğü, Haliç Üniversitesi ve İstinye Üniversitesi ile ortaklaşa çalışmalar da düzenleniyor.



Katılabileceğiniz yüz yüze eğitimler şunlar:

Siyer, Tefsir, İlmihal, Kuran-ı Kerim, 18 – 25 yaş arası Düşün Konuş Atölyesi, Masal Atölyesi, Drama Diyarı Atölyesi, Yetişkin Kil İle Sanat Terapi Atölyesi, Kil İle Sanat Terapi Atölyesi (Ebeveyn-Çocuk), Hareket Ve Dans Terapi Atölyesi (Yetişkin), İçsel Huzur Psiko-Eğitim Atölyesi(Eft,Nefes Ve Meditasyon), Grup Terapi Etkinlikleri Atölyesi(Ebeveyn-Çocuk), Akıl Oyunları Atölyesi (Ebeveyn-Çocuk), Makrome Atölyesi(Ebeveyn-Çocuk), Mutfak Atölyesi(Ebeveyn-Çocuk), 11 – 14 yaş arası Felsefe Atölyesi ve Hat Kursu



Online Eğitimler ise şöyle:

Enneagram Eğitim Programı (I. Aşama), Enneagram Eğitim Programı(Iı. Aşama), 7-10 Yaş Değerler Eğitimi, 11-14 Yaş Değerler Eğitimi, Enneagram Eğitim Programı (Iıı. Aşama), Kuran-ı Kerim, Tefsir, İlmihal, Siyer, Evlilik Okulu, Gebelik Okulu, Psikoloji Seminerleri, Tasavvuf Okumaları, Masal Atölyesi ve 11 – 14 yaş arası Öncü Şahsiyetler Atölyesi.