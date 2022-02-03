Ahmet Kekeç Kütüphanesi’nde Çorba İkramı Başladı

Çorba ikramı hafta içi saat 18.00’de, hafta sonu ise saat 16.00’da yapılıyor.

Kütüphane hafta içi sabah 09.00 ile akşam 22.00 saatleri arasında açık bulunuyor. Hafta sonu ise sabah 10.00 ile akşam 18.00 saatlerinde açık.

ÖĞRENCİLER ÇOK MEMNUN

İkram edilen çorbalardan içen öğrenciler verilen bu hizmetten çok memnun olduklarını belirterek kendileri için hizmet üreten Başkan Deniz Köken’e teşekkür ettiler.

ÜCRETSİZ WİFİ

Kütüphanede çorba ikramı dışında çay ikramı ve ücretsiz wifi hizmeti de veriliyor.

Dileyen vatandaşlar, bünyesinde 10 bin kitap barındıran Ahmet Kekeç Kütüphanesi'nden ödünç kitapta temin edebiliyorlar.

Aynı zamanda bir araştırma merkezi olarak ta kullanılabilen kütüphanede kitap kafe, ders çalışma alanları ile ferah kitap okuma ve toplantı salonları yer alıyor.

120 KİŞİ KAPASİTELİ

7’den 70’e herkesin sakin ve huzurlu bir ortamda kitap okuyup araştırma yapabileceği, ders çalışabileceği, boş vakitlerini değerlendirebileceği kütüphane 181 metre karelik alana, 120 kişilik oturma kapasitesine sahip.

Dileyen vatandaşlar Ahmet Kekeç Kütüphanesi ile ilgili detaylı bilgiye 0212 440 04 73 numaralı telefondan ulaşabilirsiniz.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)