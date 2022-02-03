banner175
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 5
hafif yağmur
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
1,957.90
ALTIN
782.42
DOLAR
13.52
STERLİN
18.42
EURO
15.44
Bağışıklık Sistemini Güçlendiren 8 Öneri
Bağışıklık Sistemini Güçlendiren 8 Öneri
Son 25 Yıl’da İstanbul’a Yazık Ettiniz …
Son Dakika
Son 25 Yıl’da İstanbul’a Yazık...
Nikah masasında 02.02.2022 yoğunluğu
Nikah masasında 02.02.2022 yoğunluğu
Op.Dr.Nurcan Dalan: Jett Plasma İle Kadınlarımızın Yaşam Konforu Artıyor Dedi
Son Dakika
Op.Dr.Nurcan Dalan: Jett Plasma İle...

Ahmet Kekeç Kütüphanesi’nde Çorba İkramı Başladı

Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken tarafından, vatandaşlara kitap okuma alışkanlığı kazandırmak, gençleri ve çocukları okumaya teşvik etmek, öğrencilerin ve kitapseverlerin konforlu bir ortamda ders çalışabilmeleri, kitap okuyabilmeleri için imkan sağlamak amacıyla açılan Ahmet Kekeç Kütüphanesi’nde her gün çorba ikramı yapılıyor.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
03 Şubat 2022 Perşembe 14:24
Ahmet Kekeç Kütüphanesi’nde Çorba İkramı Başladı
banner171

Çorba ikramı hafta içi saat 18.00’de, hafta sonu ise saat 16.00’da yapılıyor.

Kütüphane hafta içi sabah 09.00 ile akşam 22.00 saatleri arasında açık bulunuyor. Hafta sonu ise sabah 10.00 ile akşam 18.00 saatlerinde açık.

ÖĞRENCİLER ÇOK MEMNUN

İkram edilen çorbalardan içen öğrenciler verilen bu hizmetten çok memnun olduklarını belirterek kendileri için hizmet üreten Başkan Deniz Köken’e teşekkür ettiler.

ÜCRETSİZ WİFİ

Kütüphanede çorba ikramı dışında çay ikramı ve ücretsiz wifi hizmeti de veriliyor.

Dileyen vatandaşlar, bünyesinde 10 bin kitap barındıran Ahmet Kekeç Kütüphanesi'nden ödünç kitapta temin edebiliyorlar.

Aynı zamanda bir araştırma merkezi olarak ta kullanılabilen kütüphanede kitap kafe, ders çalışma alanları ile ferah kitap okuma ve toplantı salonları yer alıyor.

120 KİŞİ KAPASİTELİ

7’den 70’e herkesin sakin ve huzurlu bir ortamda kitap okuyup araştırma yapabileceği, ders çalışabileceği, boş vakitlerini değerlendirebileceği kütüphane 181 metre karelik alana, 120 kişilik oturma kapasitesine sahip.

Dileyen vatandaşlar Ahmet Kekeç Kütüphanesi ile ilgili detaylı bilgiye 0212 440 04 73 numaralı telefondan ulaşabilirsiniz.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Eyüpsultan Belediyesi’nde çini sergisi açıldı
Eyüpsultan Belediyesi’nde çini sergisi açıldı
Lise son sınıf öğrencilerine eğitim desteği dağıtımı başladı (Haberin DSF'si aşağıda linktedir)
Lise son sınıf öğrencilerine eğitim desteği dağıtımı başladı (Haberin DSF'si aşağıda linktedir)
Bağımsızlık Köyü" umut olmaya devam ediyor
Bağımsızlık Köyü" umut olmaya devam ediyor
Eyüpsultan Belediyesi ISO 31000 ve ISO 45001 belgelerini aldı
Eyüpsultan Belediyesi ISO 31000 ve ISO 45001 belgelerini aldı
Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası'nda Farkındalık Yürüyüşü
Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası'nda Farkındalık Yürüyüşü

banner186

banner201

banner199

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169