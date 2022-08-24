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Ahmet Kekeç Kütüphanesi'ne yoğun ilgi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı yapılan, Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken’in göreve geldiği günden itibaren 41 ayda Eyüpsultan’a kazandırdığı 41 eser arasında bulunan Ahmet Kekeç Kütüphanesi gençlerin ilgi odağı olmaya devam ediyor.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
24 Ağustos 2022 Çarşamba 14:06
Ahmet Kekeç Kütüphanesi'ne yoğun ilgi
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Eyüpsultan Merkez Mahallesi Feshane Caddesi'nde bulunan, vatandaşlara kitap okuma alışkanlığı kazandırmak, gençleri ve çocukları okumaya teşvik etmek amacıyla açılan Eyüpsultan Belediyesi Ahmet Kekeç Kütüphanesi'nde 10 bin kitap bulunuyor.

Araştırma merkezi, kitap kafesi, ders çalışma alanları ve toplantı salonları ile vatandaşlara sakin ve huzurlu bir ortamda kitap okuma ve araştırma yapma imkanı sunan Ahmet Kekeç Kütüphanesi, 181 metre karelik alana, 120 kişilik oturma kapasitesine sahip.

Bilgiye erişim ihtiyacı olan herkes için tam bir yaşam alanı sunan kütüphane zengin kitap koleksiyonu, güncel elektronik kaynaklar, seçkin süreli yayınlar, nezih çalışma alanları ile anaokulundan üniversiteye, ev hanımından öğretmene Eyüpsultan’da yaşayan her yaştan vatandaşa hitap ediyor.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı/ İTHA

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