6. Haliç Genç Edebiyat Günleri başladı

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner

Gençlerin yeteneklerini ortaya çıkarmak, geliştirmek; okumaya ve yazmaya teşvik etmek amacıyla Zal Mahmut Paşa Külliyesi’nde düzenlenen etkinliğin ilk oturumunun onur konuğu D. Mehmet Doğan oldu.



“GENÇLERİN EDEBİYATLA ALAKASINI DEVAM ETTİRMEK İÇİN BÖYLE FAALİYETLERE BÜYÜK İHTİYAÇ VAR”



Dr. Mehmet Doğan programla ilgili olarak edebiyatın hayatımızın her çağında olduğunu ifade ederek şunları söyledi:



"Gençlerin edebiyatla alakasını devam ettirmek için böyle faaliyetlere büyük ihtiyaç var. Edebiyatın biraz sanki gençlerin ilgi alanının dışında olduğu yönünde bir algı yaygınlaşıyor. Aslında edebiyat hayatımızın her çağında çocuklukta, gençlikte, yaşlılıkta her zaman var. Edebiyatsız bir hayat kuru bir hayat olur. Edebiyatı önemsemeyen bir hayatı ben böyle nitelendiriyorum. Şiir okumak ezberlemek kendimiz illa yazmak zorunda değiliz. Güzel şiirlerin tadına varmak, hikaye yada diğer eserleri okuyup onlardan haz almak yani insanların bütün dünyada adeta hayatlarında bir parçası haline gelmiştir. Gençlik çağlarında eğer edebiyatla ilgimizi iyi kurarsak sonraki dönemlerde de bu güçlenerek devam eder. Bu faaliyetin bu anlamda büyük bir faydası olacağı kanaatindeyim. Gençler önce güzel eserleri bulup okusunlar. Çok kitap okumayı ben önemsemiyorum. Okuyacağımız değerli eserleri bize her bakımdan fayda sağlayacak zihnimizi açacak eserleri bulup onları dikkatle okumalıyız"



Açılış programının ardından aynı gün saat 14.00’de Roman Oturumu düzenlendi. Oturumun konukları ise Güray Süngü, Yasemin Karahüseyin, Meliha Öz ve İsmail Özben oldu.



Konuk yazarlar oturumda dinleyicilere; romanın dünü ve bugünü, roman türleri, yazarlar, romanın tarihi yolculuğu, modern edebiyat ve klasik edebiyat ile dijital çağda roman konularında bilgiler aktardı.



25 - 28 Mayıs tarihleri arasında devam edecek etkinlik kapsamında; usta ve genç yazarların. akademisyenlerin katılımları ile söyleşi programları yapılacak.



Hikaye oturumunda Yıldız Ramazanoğlu, Ümit Köksal, Hümeyra Yabar ve Erhan Genç; şiir oturumunda Ahmet Murat, Tuba Kaplan, Güven Adıgüzel ve Aykağan Yüce; deneme oturumunda Osman Bayraktar, Zeynep Merdan, Dursune Isra Çınar ve Dursun Çiçek yer alacak.



Ayrıca 28 Mayıs Cumartesi günü Eyüpsultan Belediyesi Yazı Akademisi ve Okuma Atölyesi yıl sonu kapanış programı da gerçekleştirilecek.