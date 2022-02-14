banner175
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 6
parçalı bulutlu
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
ALTIN
807.55
DOLAR
13.55
STERLİN
18.34
EURO
15.37
6’lı Toplantıdan sonra muhalefet liderlerinden ortak açıklama
Son Dakika
6’lı Toplantıdan sonra muhalefet liderlerinden...
Avcılar’lı Sporcular Ülkemizi Avrupa'da Temsil Edecek
Avcılar’lı Sporcular Ülkemizi Avrupa'da Temsil...
İmamoğlu: “Elektrik Faturasının Üç Misli Arttığı Bir Ortamda Asgari Ücrete Yüzde 100 Zam Yapsanız da Yetmez”
İmamoğlu: “Elektrik Faturasının Üç Misli...
EMITT açılışında konuşan Başkan İmamoğlu: Turizm; barış, huzur, adalet ve demokrasi ister
EMITT açılışında konuşan Başkan İmamoğlu:...

5. Levent Aile Sağlığı Merkezi ve Muhtarlık Binası temeli atıldı

Eyüpsultan Belediyesi tarafından 5. Levent’te yapılan Aile Sağlığı Merkezi ve Muhtarlık Binası’nın temeli düzenlenen bir törenle atıldı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
14 Şubat 2022 Pazartesi 11:00
5. Levent Aile Sağlığı Merkezi ve Muhtarlık Binası temeli atıldı
banner171

Eyüpsultan’ın 29. mahallesi olan 5. Levent’e yapılan binanın temel atma törenine Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, Başkan Yardımcıları, AK Parti Eyüpsultan İlçe Başkanı Muhammet Vanlıoğlu, Eyüpsultan Belediye Meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

SİZLERE GÜZEL YATIRIMLARLA HİZMET ETMEYE DEVAM EDECEĞİZ”

Temel atma töreninde bir konuşma yapan Başkan Deniz Köken: “5. Levent Mahallemiz hayırlı olsun. Yeni mahallenizde yeni tesislerle hep beraber olacağız. Aile Sağlığı Merkezi ve Muhtarlık Binamızın temelini attık. Hepimize hayırlı olsun. İlçemizde herkesin mutlu olmasını istiyoruz. Burada da okullarımız, camimiz, sağlık ocağımız, muhtarlığımızla beraber güzel bir yapılanma oluşturduk. 10 bin nüfuslu bir mahalle burası. Sizlere güzel yatırımlarla hizmet etmeye devam edeceğiz. Bu bölgede 420 bin komşum var, bir arada yaşamaktan mutluyum. Şimdi Çobançeşme Parkı’nın içine çok büyük bir Çocuk Köyü yapıyoruz. Yakın zamanda oranın projesini de sizlerle paylaşacağız. Bunların hepsi sizlerin için.” şeklinde konuştu.

MUHTARLIK BİNASI DA YER ALACAK

Bayramoğlu Sitesi’nin hemen yanında temeli atılan binanın zemin katının bir bölümü ve birinci katının tamamı 5. Levent Aile Sağlığı Merkezi olarak hizmet verecek.

Toplam inşaat alanı 309 metrekare olan binanın zemin katında ayrıca 5. Levent Mahalle Muhtarlığı yer alacak.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Eyüpsultan'da el emeği kazanca dönüşüyor
Eyüpsultan'da el emeği kazanca dönüşüyor
Özel çocukların umuda açılan kapısı “ESER”
Özel çocukların umuda açılan kapısı “ESER”
Ahmet Kekeç Kütüphanesi’nde Çorba İkramı Başladı
Ahmet Kekeç Kütüphanesi’nde Çorba İkramı Başladı
Eyüpsultan Belediyesi’nde çini sergisi açıldı
Eyüpsultan Belediyesi’nde çini sergisi açıldı
Lise son sınıf öğrencilerine eğitim desteği dağıtımı başladı (Haberin DSF'si aşağıda linktedir)
Lise son sınıf öğrencilerine eğitim desteği dağıtımı başladı (Haberin DSF'si aşağıda linktedir)

banner186

banner201

banner199

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169