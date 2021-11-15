41 sanatçı 41 eseriyle sanatseverlerle buluştu

Hat, ebru, mozaik, çini, kat-ı, minyatür, tezhip ve kaligrafi gibi geleneksel sanatlarda çalışmalar yapan 41 sanatçının 41 eserinin sanatseverlerle buluştuğu serginin açılışını Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken yaptı.

"EYÜPSULTAN’DA SERGİ ALANLARININ SAYISINI ARTIRACAĞIZ"

Başkan Deniz Köken, Eyüpsultan Belediyesi Başkanlık Fuaye Alanı’nda gerçekleşen açılış töreninde yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"41 sanatçının 41 en seçme eserlerini 41 Kere Maşallah demek için bugün burada sergiliyoruz. Birbirinden değerli sanatçıların birbirinden değerli bu eserlerini arkadan gelen neslin de yakinen görmesi çok önemli. Mimar Sinan Üniversitesi’nin, Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi'nin değerli hocaları çok güzel bir çalışma yapmışlar. Bu işe emek veren Leyla Kara hocamıza da ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Eyüpsultan’da inşallah başka sanat fuaye alanları yapacağız. Göktürk’te bir fuayene alanı oluşturuyoruz, bir de Caferağa Medresesi’nin içini üstünü camla kapatıp bir sergi salonu haline getirmek istiyoruz. Sanatçılar üretsin bizde sergileyelim; eserlerini dünyayla buluşturalım"

Serginin küratörü Leyla Kara ise serginin bu yıl ikincisini düzenlediklerini belirterek şu açıklamalarda bulundu:

"Bu yıl ikincisini organize ettiğimiz 41 sanatçının 41 eserinin yer aldığı bir seçki var. Geçen yıldan farklı olarak bu yıl geleneksel sanatçıların içine farklı branşlardan çağdaş sanat alanlarından sanatçılarda eklendi. Bu seçkiyi sunmamıza destek olan, eserlerini bize emanet edip burada sergilememize müsaade eden tüm hocalarıma teşekkür ederim"

Serginin açılışı sonrası, tüm eserleri tek tek inceleyen Başkan Deniz Köken’e eser sahipleri de eşlik ederek çalışmaları hakkında bilgi verdi.

SERGİ KASIM AYI BOYUNCA GEZİLEBİLECEK

Birbirinden değerli 41 sanatçının eserine ev sahipliği yapacak olan “Geleneksel ile Yeninin Buluşması Özel Sergisi” Kasım ayı boyunca sanatseverlerin ziyaretine açık olacak.

Kaynak : İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)