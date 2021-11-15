banner175
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 16
parçalı az bulutlu
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
1,699.37
ALTIN
601.14
DOLAR
10.02
STERLİN
13.48
EURO
11.48
Üç Gün Uykusuz: İstanbul Atatürk’ü Uğurlarken
Üç Gün Uykusuz: İstanbul Atatürk’ü...
Ak Parti Eski Zeytinburnu İlçe Başkanı Bahattin Ünver'in Eşi Hatice Ünver COVİD 19'dan Vefat Etti
Son Dakika
Ak Parti Eski Zeytinburnu İlçe...
Hayat Bir Harekete Bakar Farkındalık Uygulaması Zeytinburnu'nda da Yapıldı (VİDEOLU HABER )
Son Dakika
Hayat Bir Harekete Bakar Farkındalık...
Babacan;Kahroluyorum Ama Umutsuz Değilim
Son Dakika
Babacan;Kahroluyorum Ama Umutsuz Değilim

41 sanatçı 41 eseriyle sanatseverlerle buluştu

Eyüpsultan Belediyesi, Geleneksel ile Yeninin Buluşması Özel Sergisi'ne ev sahipliği yaptı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
15 Kasım 2021 Pazartesi 15:27
41 sanatçı 41 eseriyle sanatseverlerle buluştu
banner171

Hat, ebru, mozaik, çini, kat-ı, minyatür, tezhip ve kaligrafi gibi geleneksel sanatlarda çalışmalar yapan 41 sanatçının 41 eserinin sanatseverlerle buluştuğu serginin açılışını Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken yaptı.

"EYÜPSULTAN’DA SERGİ ALANLARININ SAYISINI ARTIRACAĞIZ"

Başkan Deniz Köken, Eyüpsultan Belediyesi Başkanlık Fuaye Alanı’nda gerçekleşen açılış töreninde yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"41 sanatçının 41 en seçme eserlerini 41 Kere Maşallah demek için bugün burada sergiliyoruz. Birbirinden değerli sanatçıların birbirinden değerli bu eserlerini arkadan gelen neslin de yakinen görmesi çok önemli. Mimar Sinan Üniversitesi’nin, Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi'nin değerli hocaları çok güzel bir çalışma yapmışlar. Bu işe emek veren Leyla Kara hocamıza da ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Eyüpsultan’da inşallah başka sanat fuaye alanları yapacağız. Göktürk’te bir fuayene alanı oluşturuyoruz, bir de Caferağa Medresesi’nin içini üstünü camla kapatıp bir sergi salonu haline getirmek istiyoruz. Sanatçılar üretsin bizde sergileyelim; eserlerini dünyayla buluşturalım"

Serginin küratörü Leyla Kara ise serginin bu yıl ikincisini düzenlediklerini belirterek şu açıklamalarda bulundu:

"Bu yıl ikincisini organize ettiğimiz 41 sanatçının 41 eserinin yer aldığı bir seçki var. Geçen yıldan farklı olarak bu yıl geleneksel sanatçıların içine farklı branşlardan çağdaş sanat alanlarından sanatçılarda eklendi. Bu seçkiyi sunmamıza destek olan, eserlerini bize emanet edip burada sergilememize müsaade eden tüm hocalarıma teşekkür ederim"

Serginin açılışı sonrası, tüm eserleri tek tek inceleyen Başkan Deniz Köken’e eser sahipleri de eşlik ederek çalışmaları hakkında bilgi verdi.

SERGİ KASIM AYI BOYUNCA GEZİLEBİLECEK

Birbirinden değerli 41 sanatçının eserine ev sahipliği yapacak olan “Geleneksel ile Yeninin Buluşması Özel Sergisi” Kasım ayı boyunca sanatseverlerin ziyaretine açık olacak.

Kaynak : İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Matematik Evi'ne 4 ülkeden ziyaret
Matematik Evi'ne 4 ülkeden ziyaret
10 ayda 1.142 sokak hayvanı kısırlaştırıldı
10 ayda 1.142 sokak hayvanı kısırlaştırıldı
Başkan Deniz Köken'den Liselilere Tavsiyeler
Başkan Deniz Köken'den Liselilere Tavsiyeler
Işıklar Köyü'nde 11 bin fidan dikildi
Işıklar Köyü'nde 11 bin fidan dikildi
Eyüpsultan'da düzenlenen turşu festivali renkli görüntüler oluşturdu
Eyüpsultan'da düzenlenen turşu festivali renkli görüntüler oluşturdu

banner186

banner189

banner199

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169