3.Okumak Güzeldir Kitap Okuma Yarışması’na 30 bin başvuru

YARIŞMA TÜRKİYE GENELİNDE DÜZENLENİYOR

Türkiye genelinde düzenlenen yarışmada kitap severler Eyüpsultan Belediyesi tarafından belirlenen Türk Edebiyat dünyasının önemli eserleri arasında yer alan Mithat Cemal Kuntay'ın “Üç İstanbul”, Falih Rıfkı Atay'ın “Zeytin Dağı”, Ahmet Hamdi Tanpınar'ın “Sahnenin Dışındakiler”, Kemal Tahir'in “Yorgun Savaşçı”, Tarık Buğra’nın “Firavun İmanı” isimli 5 kitabı kendileri temin etmek suretiyle okuyacaklar.

Katılımların ücretsiz olduğu, yaş sınırlamasının bulunmadığı yarışma https://yarisma.eyupsultan. bel.tr/ web sitesi üzerinden 28 Mayıs 2022 Cumartesi günü 21.00 – 21.50 saatleri arasında yapılacak.

DERECEYE GİRENLERİ MUHTEŞEM ÖDÜLLER BEKLİYOR

Kaybedeni olmayan yarışmada birinciye 7 bin 500 TL ve dizüstü bilgisayar, ikinciye 5 bin TL ve tablet, üçüncüye 3 bin TL ve tablet, yarışmaya başvuran Eyüpsultanlılar arasında 1.’ye fotoğraf makinası, dereceye giren ilk 25’e 1.000 TL kitap hediye çeki, dereceye giren ilk 100 Eyüpsultanlı yarışmacıya 2 kişilik boğaz turu, dereceye giren ilk 150 kişiye ise Müze kartı verilecek.

KAYNAK:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)