banner175
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 6
açık
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
2.176,20
ALTIN
934,63
DOLAR
14,84
STERLİN
19,62
EURO
16,36
İmamoğlu’dan ‘olimpiyat’ mesajı: İstanbul her koşulda kazanacak
İmamoğlu’dan ‘olimpiyat’ mesajı: İstanbul her...
Dedeler, nineler ve torunları masalda buluştu
Dedeler, nineler ve torunları masalda...
Asıl Korsan Kim ?
Son Dakika
Asıl Korsan Kim ?
Sarıyer Belediyesi Suyun Önemine Dikkat Çekti
Sarıyer Belediyesi Suyun Önemine Dikkat...
Flaş Haber
Asıl Korsan Kim ?
Kapat

3.Okumak Güzeldir Kitap Okuma Yarışması’na 30 bin başvuru

Eyüpsultan Belediyesi’nin, “Okumak Güzeldir” sloganı ile her yıl geleneksel olarak düzenlediği Kitap Okuma Yarışması’nın 3.’süne kitap severler yoğun ilgi gösteriyor. Bu yıl İstiklal Harbi Zaferi’nin 100. yılına özel olarak gerçekleştirilen, kitap okuma alışkanlığı kazandırmak, kitap okumayı sevdirmek amacıyla düzenlenen yarışmaya şimdiden 30 bin başvuru yapıldı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
24 Mart 2022 Perşembe 10:55
3.Okumak Güzeldir Kitap Okuma Yarışması’na 30 bin başvuru
banner171

YARIŞMA TÜRKİYE GENELİNDE DÜZENLENİYOR

Türkiye genelinde düzenlenen yarışmada kitap severler Eyüpsultan Belediyesi tarafından belirlenen Türk Edebiyat dünyasının önemli eserleri arasında yer alan Mithat Cemal Kuntay'ın “Üç İstanbul”, Falih Rıfkı Atay'ın “Zeytin Dağı”, Ahmet Hamdi Tanpınar'ın “Sahnenin Dışındakiler”, Kemal Tahir'in “Yorgun Savaşçı”, Tarık Buğra’nın “Firavun İmanı” isimli 5 kitabı kendileri temin etmek suretiyle okuyacaklar.

Katılımların ücretsiz olduğu, yaş sınırlamasının bulunmadığı yarışma https://yarisma.eyupsultan.bel.tr/ web sitesi üzerinden 28 Mayıs 2022 Cumartesi günü 21.00 – 21.50 saatleri arasında yapılacak.

DERECEYE GİRENLERİ MUHTEŞEM ÖDÜLLER BEKLİYOR

Kaybedeni olmayan yarışmada birinciye 7 bin 500 TL ve dizüstü bilgisayar, ikinciye 5 bin TL ve tablet, üçüncüye 3 bin TL ve tablet, yarışmaya başvuran Eyüpsultanlılar arasında 1.’ye fotoğraf makinası, dereceye giren ilk 25’e 1.000 TL kitap hediye çeki, dereceye giren ilk 100 Eyüpsultanlı yarışmacıya 2 kişilik boğaz turu, dereceye giren ilk 150 kişiye ise Müze kartı verilecek.

KAYNAK:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
“Aşk Boyadı Beni Kane” Ebru sergisi sanatseverlerle buluştu
“Aşk Boyadı Beni Kane” Ebru sergisi sanatseverlerle buluştu
Eyüpsultan Camii, Ramazan öncesi gül suyuyla yıkandı
Eyüpsultan Camii, Ramazan öncesi gül suyuyla yıkandı
Eyüpsultan’da Bahar ve Ramazan temalı fotoğraf yarışması
Eyüpsultan’da Bahar ve Ramazan temalı fotoğraf yarışması
Eyüpsultan'da sağlık çalışanlarının bayramı çiçeklerle kutlandı
Eyüpsultan'da sağlık çalışanlarının bayramı çiçeklerle kutlandı
Eyüpsultan'da kar yağışı için hazırlıklar tamamlandı
Eyüpsultan'da kar yağışı için hazırlıklar tamamlandı

banner186

banner201

banner199

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169