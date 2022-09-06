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314 Farklı Branşla ESMEK Yeni Dönem Kursları Başlıyor

Eyüpsultan Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitim Kurslarında (ESMEK), 2022 – 2023 eğitim yılı kayıtları başladı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
06 Eylül 2022 Salı 11:56
314 Farklı Branşla ESMEK Yeni Dönem Kursları Başlıyor
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Üreticilerle tüketicileri bir araya getirerek, Eyüpsultanlı vatandaşların ekonomik ve sosyal yönden kalkınmalarını sağlayan Eyüpsultan Sanat ve Meslek Eğitim Kurslarında, 34 alan ve 314 farklı branşta eğitimler verilecek.

9 MERKEZDE 314 FARKLI BRANŞTA SERTİFİKALI KURSLAR

Turistik ve Hediyelik Eşya Yapımı, Elde Maraş İşi, Halı Dokuma, Geleneksel Türk Yemekleri, Butik Çikolata Hazırlama, Pet Hayvanları Bakımı, Emlak Danışmanlığı, Kapalı Tohumlu Bitki Yetiştirme, Yönetici Asistanı gibi ihtiyaca ve yeteneğe göre birbirinden farklı branş eğitimleri 9 farklı merkezde verilecek.

ESMEK kurslarında kursiyerler, hem sosyalleşme imkanı bulacak, hem de hayallerini gerçeğe dönüştürüp, kariyerlerinde yeni bir yolculuğa başlama imkanı bulacaklar.

ESMEK KURSLARINA NASIL KAYIT YAPILIR?

Yeni dönem kayıtları 5 Eylül itibarıyla başladı. Kendini geliştirmek isteyen Eyüpsultanlı vatandaşlar Belediyenin internet sitesinden online başvuru yaparak kayıt yaptırabiliyor. Kayıt olmak için tıklayınız.

Vatandaşların ücretsiz olarak faydalanacakları ESMEK kursları ile ilgili 444 30 00 numaralı telefon ve dahili 3062’den bilgi alabilirsiniz.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı/ İTHA

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