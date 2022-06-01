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3. Kariyer ve İstihdam Fuarına yoğun ilgi

Eyüpsultan Belediyesi, ilçede yaşayan işsiz vatandaşların iş hayatına kazandırılması ve istihdam edilmesi için çalışmalar yapmaya devam ediyor.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
01 Haziran 2022 Çarşamba 14:20
3. Kariyer ve İstihdam Fuarına yoğun ilgi
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Bu kapsamda, Feshane Caddesi Zal Mahmut Paşa Külliyesi önünde, 3. Kariyer ve İstihdam Fuarı düzenlendi.

Fuarda, sektöründe öncü firmalarla iş arayan vatandaşlar bir araya geldi.

Fuarın açılışına Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken’le birlikte Bayrampaşa İŞKUR Müdürü Abdülaziz Özer, Gaziosmanpaşa Sosyal Güvenlik Kurumu Müdürü Yakup Özat, sektör temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

İCRAAT YAPMAYA GAYRET EDİYORUZ”

Başkan Deniz Köken, fuarla ilgili basın mensuplarına şu değerlendirmede bulundu: “Bu konuya herkesin ilgi alaka göstermesi lazım. Bir şekilde bunu toplumsal hareket haline getirmesi lazım. Biz az konuşup çok iş yapma derdindeyiz, bizzat icraat yapmaya gayret ediyoruz.

5 YILDA 5 BİN İSTİHDAM DEDİM, ŞU AN 4 BİNİ AŞTIK”

Bugün burada iş arayan ve işçi arayanı bir araya getirdik. Katılım sağlayan 30 firma arasında banka, hastahane, turizm firmaları, güvenlik firmaları var. Geçen seferki fuara katılan firmalara ilave olarak yeni firmalar da var. Adaylık sürecimde sokakları gezerken işsizlik sorunu olduğunu gördüm ve bu sorunun çözümü için yeni bir formül bakalım dedim. O zaman ‘5 yılda 5 bin istihdam’ dedim, şu an 4 bini aştık.

FİRMALARA GÖSTERDİKLERİ İLGİDEN DOLAYI TEŞEKKÜR EDİYORUM”

Bu firmaların sayesinde oldu. Onlara da gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkür ediyorum. Köfteci Yusuf uzun süredir bizimle çalışıyor. Acıbadem de eleman temin etmek için bugün burada. Firmalarla beraber işi sıklaştırarak 5 bini aşarım. Bu konuda bütün iş adamlarımızın, işverenlerimizin bu işe katkı sağlamalarını istirham ediyorum. Bu tek başına çözülecek bir konu değil.” dedi.

FUARA 30 FİRMA KATILDI

Fuara HAVAŞ, KOTON, MNG Kargo, AİR Clinic, QNB FİNANSBANK, İŞKUR, SGK, Köfteci Yusuf, Easy Travel, My Staff, Pronet, Basamak, Cookshop, ISS, A Plus, içtur, Mplus , Genser Güvenlik, Gözen Security, Gi Group, Manpower, Opet, CMC, Şans Danışmanlık, Tepe Servis, United, Pratik İK, Teleperformance, GOP Hastanesi ve İGA gibi alanında öncü 30 firma katılım sağladı.

Vatandaşlar, fuarda firma yetkilileri ile görüşmeler yaptı, bu sayede yerinde istihdam sağlanmış oldu. Ayrıca vatandaşlar firma temsilcileriyle yüz yüze yaptıkları görüşmelerde sorularına cevap alma imkanı buldu.

Sektöründe öncü firmaların katıldığı fuar, yalnızca yeni istihdam alanları oluşturmakla kalmıyor, kariyerinde yeni bir yolculuğa çıkmak isteyenler için de güzel fırsatlar sunuyor.

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