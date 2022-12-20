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2022 yılında 65 bin ton asfalt

Eyüpsultan Belediyesi 2022 yılında da “Eyüpsultan’a Hizmet Etmeyi Seviyoruz” prensibiyle, tüm birimleriyle ilçe genelinde hizmetlerini aralıksız sürdürdü.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
20 Aralık 2022 Salı 11:22
2022 yılında 65 bin ton asfalt
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Eyüpsultan’da vatandaşların yaşam kalitesini yükseltmek, daha konforlu bir yaşam standardına ulaşmak adına yapılan çalışmalarda ilçenin her köşesine hizmet götürüldü.

 İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner 

65 BİN TON ASFALT DÖKÜLDÜ

Bu çalışmalar kapsamında Fen İşleri Müdürlüğü tarafından 2022 yılı içerisinde ilçede 2 bin 460 metre yağmur suyu altyapısı için boru hattı döşendi. Ekiplerin sahada yaptığı çalışmalar sırasında ihtiyaç olduğu tespit edilen noktalarda yaklaşık 2040 metre demir korkuluk ve 1330 metretül merdiven imalatı gerçekleştirildi.

Ayrıca 7 bin 880 metreküp taş duvar, bin 600 metrekare perde duvar, yol kaplama-yenileme çalışmaları kapsamında cadde ve sokaklara 65 bin ton asfalt döküldü. 5 bin metrekare kilit taşı imalatı yapıldı.

Çalışmalarda 388 adet ızgara baca temizliği de gerçekleştirildi.

"EYÜPSULTAN'A DEĞER"

Konuyla ilgili konuşan Başkan Deniz Köken, "Fen İşleri ekiplerimiz her gün onlarca noktada asfalt kaplama, yol düzenleme ve bakım çalışmalarına aralıksız devam ediyor, çünkü Eyüpsultan'a değer" dedi.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı ( İTHA )

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