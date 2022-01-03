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2021 yılında sosyal destekle binlerce kişiye dokunduk

Eyüpsultan Belediyesi, 2021 yılında sosyal belediyecilik anlayışıyla gıda desteğinden nakdi desteğe, kırtasiye desteğinden sağlık hizmetlerine kadar her yaştan ve her kesimden ihtiyaç sahibi vatandaşlara hizmet üretirken, özellikle pandemi döneminde de rutin çalışmalarına yenilerini ekleyerek, zor günlerinde vatandaşın yanında oldu.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
03 Ocak 2022 Pazartesi 09:06
2021 yılında sosyal destekle binlerce kişiye dokunduk
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4902 HANENİN TEMEL İHTİYAÇLARI SOSYAL MARKET’TEN KARŞILANDI

İhtiyaç sahibi ailelere nitelikli hizmet sunmak amacıyla Whitehill Alışveriş Merkezi’nde hizmete açılan Sosyal Market’te 2021 yılında 4902 hanenin temel ihtiyaçları karşılandı. İhtiyaç sahibi aileler kendilerine verilen alışveriş kartlarına yüklenen 150 ve 200 kredi limitleri doğrultusunda 3 ayda bir alışverişlerini yaptılar

İHTİYAÇ SAHİBİ AİLELERE SICAK YEMEK

Her gün ihtiyaç sahibi vatandaşlara sıcak yemek dağıtımı gerçekleştiren Eyüpsultan Belediyesi bu yıl içinde günlük 328 haneye 1500 kap sıcak yemek dağıtımı yaptı. Pandemi döneminde ise, özellikle ihtiyaç sahibi ailelerin bu süreçte mağduriyet yaşamaması adına çalışmalara ara vermeden devam ederek 386 haneye 2000 kap yemek ulaştırdı.

80 ÇÖLYAK HASTASINA 3 AYDA BİR GLUTENSİZ GIDA DAĞITILDI

Özel beslenme gereksinimi duyan çölyak hastalarını da unutmayan Eyüpsultan Belediyesi, ilçede bulunan 80 çölyak hastasına 3 ayda bir içinde ekmek, makarna, un, kurabiye, çikolata, karışık kuruyemiş, kahvaltılık, bakliyat, sıvı yağ, çorba gibi gluten içermeyen 19 kalemde oluşan yiyecek paketleri dağıttı.

2021 YILINDA 10 BİN 228 ADET ERZAK KOLİSİ DAĞITILDI

Eyüpsultan’da yaşam kalitesini yükseltmek, daha konforlu bir yaşam standardına ulaşmak adına ihtiyaç sahibi ailelerin her daim yanında olan Eyüpsultan Belediyesi, 2021 yılında içinde temel gıda malzemelerinin bulunduğu 10.228 adet erzak kolisi dağıtımı gerçekleştirdi.

4 BİN 345 ÇOCUĞUMUZA KIRTASİ DESTEĞİ VERDİK

Sosyal Ekonomik Destek (SED) birimi tarafından tespit edilen, sosyal incelemesi yapılmış ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına okul çantası ve kırtasiye malzemesi verildi. Bu süreçte 4 bin 345 çocuk, kırtasiye malzeme desteğinden faydalandı.

1.201 HANEYE KÖMÜR YARDIMI

Soğuk geçen kış aylarında, alan tarama ekiplerinin tespit ettiği ihtiyaç sahibi vatandaşların yakacak ihtiyaçlarının karşılanması adına 1.201 haneye kömür yardımında bulunuldu.

4 BİN 170 KİŞİYE GİYİM DESTEĞİ

Eyüpsultan’da ikamet eden ihtiyaç sahibi ailelerin her türlü talebini yerine getirmek amacıyla çalışmalarına aralıksız devam eden Şefkateli Mağazası, 2021 yılında 4 bin 170 kişiye giyim desteği, 522 haneye ev eşyası, 221 evsiz vatandaşa ise giyim desteği verdi.

SAĞLIK HİZMETLERİMİZ PANDEMİ DÖNEMİNDE DE DEVAM ETTİ

2021 yılında rutin sağlık hizmetleri pandemi döneminde de devam etti. 4 bin 537 kişi poliklinik, 460 kişi evde muayene, 1.522 kişi diyetisyen 2 bin 45 kişi hasta nakil ve 575 kişi diyalizli hasta taşıma hizmetlerinden faydalandı.

1.559 VATANDAŞIMIZI İŞ SAHİBİ YAPTIK

Açıldığı günden bugüne yoğun bir şekilde çalışmalarına devam eden, iş veren ve iş arayan arasında köprü vazifesi gören Eyüpsultan İstihdam Merkezi (ESİM), 2021 yılında 1.559 kişiyi işe yerleştirdi.

922 ESNAF VE SANATKARA NAKİT DESTEĞİ

Pandemi döneminde zor günler yaşayan 922 esnaf ve sanatkara nakdi yardım yapıldı.

Vatani görevini yapacak olan 283 asker ailesine maaş yardımı yapıldı.

Yeni doğan bebekler de unutulmayarak 649 Eyüpsultanlı bebeğe ziyaret gerçekleştirildi.

Engelliler Sürekli Eğitim ve Rehberlik Merkezi (ESER)’de 90 öğrenci eğitim aldı.

İhtiyaç sahiplerinin ve engellilerin her zaman yanında olan Eyüpsultan Belediyesi, 251 vatandaşa 335 kalem medikal malzeme desteği sağladı.

65 yaş üstü ve engelli vatandaşların hayatlarını kolaylaştırmak, kişisel bakımlarına destek olmak amacıyla verilen kuaförlük hizmetinden 97 vatandaşımız faydalandı.

Eyüpsultan'da yalnız yaşayan kimsesiz, engelli, ihtiyaç sahibi temel ihtiyaçlarını karşılayamayacak durumda olan, 65 yaş üzeri yaşlı vatandaşların bulunduğu 130 haneye evde temizlik hizmeti verildi.

Öksüz ve yetimlerin de her daim yanında olan, mevsimlik giysi desteğinde bulunan Eyüpsultan Belediyesi, 190 çocuğa giysi desteğinde bulundu.

Özel Rami Hastanesi işbirliği ile gerçekleştirilen Mamografi taraması, Smear Testi, Kemik Taraması ve fizik tedavi gibi ücretsiz verilen hizmetlerden 378 vatandaşımız faydalandı. 21 kişiye ise ücretsiz doğum desteği verildi.

Otizm, hiperaktivite, dikkat bozukluğu, öğrenme problemleri yaşayan 0-15 yaş arası çocuklara eğitimlerin verildiği Duyu Bütünleme Terapi Merkezi’nden 30 çocuğumuz hizmet aldı.

Bir gelenek haline geldiği üzere bu yıl 833 çocuğumuzu sünnet ettirdik.

İlçede ikamet eden 366 üniversite öğrencisine burs desteği verildi.

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