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103. yılında 103 sporcuyla Haliç'te 19 Mayıs kutlaması

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Eyüpsultan’da coşkuyla kutlandı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
20 Mayıs 2022 Cuma 16:56
103. yılında 103 sporcuyla Haliç'te 19 Mayıs kutlaması
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İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı için düzenlenen etkinlikler kapsamında tekne ve kanolarla, bandonun da yer aldığı muhteşem bir kortej oluşturuldu. Haliç'te düzenlenen etkinliğe, 19 Mayıs 1919'un 103. yılına ithafen 103 su sporcusu katıldı.

Eyüpsultan Belediyesi ve Türkiye Kürek Federasyonu işbirliğiyle Haliç'e kıyısı olan su sporları kulüplerinin kürek takımı sporcularının tekne ve kanolarıyla oluşturdukları kortej, izleyenler tarafından büyük beğeniyle karşılandı.

Kortejin Haliç'te gerçekleştirdiği kortej geçişi Eyüpsultan İskelesi’nden, Bandırma vapurunun kalktığı Karaköy'e kadar devam etti.

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

Etkinlikle ilgili konuşan Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, "Haliç'te su sporlarını aktif hale getirmek istiyoruz. Artık su sporlarının Haliç'le tam olarak buluşması gerekiyor, bugün de bir başlangıç olsun. 103 sporcuyla 19 Mayıs'ın 103. yılında buradayız" dedi.

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