Zabıta Personeline Stres Yönetimi Ve İletişim Konulu Seminer'e Yoğun İlgi

Esenyurt Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü, hizmet içi eğitimler kapsamında zabıta personeline öfke kontrolü, stres yönetimi ve iletişim konulu eğitim semineri verdi.

Esenyurt Kültür Merkezi’nde 2 hafta boyunca devam eden seminerlerde belediye bünyesindeki uzman psikologlar, zabıta personellerinin sahada yaşadığı iş kaynaklı stresi kontrol edebilmeleri ve iletişim becerilerini geliştirmeleri konusunda eğitim verdi. Seminerde ayrıca, stres ve öfke oluşumunun sebeplerinin neler olduğu ve ortaya çıkan sonucun olumsuz yönleri de değerlendirildi. Vatandaşlarla doğru iletişim kurmanın yollarının anlatıldığı eğitimde, öfke ve stresin hayatın bir parçası olduğu, ancak bununla baş etmenin mutlaka öğrenilmesi gerektiği belirtildi.

Seminerin son gününde, personellere Esenyurt Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Didem Akyüz ve Zabıta Müdürü Dursun Ergen eşlik etti.