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YKS Ve LYS Kurslarının Kayıtları Devam Ediyor

Esenyurt Belediyesi’nin, alanında uzman eğitimciler ile düzenlediği Üniversite Hazırlık kursunun kayıtları devam ediyor. 12. sınıf ile mezun grubu öğrencilerine YKS ve LYS eğitiminin verileceği kurslara, 20 Ağustos tarihine kadar başvuru yapılabilecek.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
12 Ağustos 2021 Perşembe 19:21
YKS Ve LYS Kurslarının Kayıtları Devam Ediyor
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Esenyurt Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen, Üniversite Hazırlık kurslarının kayıtları devam ediyor. Üniversiteye hazırlanan 12. sınıf ve mezun grubu öğrencilerine yönelik, temel sınav eğitiminin yanı sıra yıllık deneme sınavları, geziler ve motivasyon seminerleri gibi faaliyetlerin düzenlendiği kurslara, 20 Ağustos tarihine kadar Esenyurt Belediyesi Sürekli Eğitim Merkezi’nde başvuru yapılabilecek. Öğrenciler, kursla ilgili detaylı bilgiye, merkezin 0212 699 64 36 numaralı telefonundan ulaşabilecek.

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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