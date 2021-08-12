YKS Ve LYS Kurslarının Kayıtları Devam Ediyor

Esenyurt Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen, Üniversite Hazırlık kurslarının kayıtları devam ediyor. Üniversiteye hazırlanan 12. sınıf ve mezun grubu öğrencilerine yönelik, temel sınav eğitiminin yanı sıra yıllık deneme sınavları, geziler ve motivasyon seminerleri gibi faaliyetlerin düzenlendiği kurslara, 20 Ağustos tarihine kadar Esenyurt Belediyesi Sürekli Eğitim Merkezi’nde başvuru yapılabilecek. Öğrenciler, kursla ilgili detaylı bilgiye, merkezin 0212 699 64 36 numaralı telefonundan ulaşabilecek.

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)