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Yıllardır Yapılmayan Yollar Asfaltlanıyor

Esenyurt Belediyesi, ilçedeki yol sorunlarını çözüme kavuşturuyor. Esenyurt’ta yıllardır yapılmayan bozuk yollar, Başkan Bozkurt’un talimatıyla asfaltlanıyor.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
17 Eylül 2020 Perşembe 13:41
Yıllardır Yapılmayan Yollar Asfaltlanıyor
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Esenyurt Belediyesi, ilçede yıllardır çözülmeyen yol sorunlarını çözüme kavuşturuyor. Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı Yol Bakım ve Onarım Şefliği ekipleri, ilçe genelinde tahrip olan yolları asfaltlıyor. Kış ayları gelmeden çalışmaları tamamlayabilmek için gece gündüz çalışan ekipler, bu kapsamda sanayi bölgesi başta olmak üzere ilçenin birçok noktasında yolları yeniledi. İlçe genelinde mahalle bazlı asfaltlama çalışmaları yürüten ekipler, yıllardır çözülmeyen tahrip olmuş yol sorunlarını ortadan kaldırdı.

Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt’un talimatlarıyla çözüme kavuşan yol sorunları vatandaşları da memnun etti. İlçedeki tahrip olan yollar yüzünden büyük sıkıntı yaşayan vatandaşlar, yolları yenileyen Esenyurt Belediyesi’ne teşekkür etti.

“ESENYURT BELEDİYESİ’NE TEŞEKKÜR EDİYORUM”

Yıllardır asfalt yapılmayan yolların asfaltlandığını söyleyen Bahattin şeker, “Esenyurt Belediyesi’ne teşekkür ediyorum, çok güzel bir yol oldu. Ben beş yıldır burada çalışıyorum, bu yolla ilgili çok ciddi sıkıntılarımız vardı, bu sıkıntılar ortadan kalkacak inşallah. Ofislerimizde camlarımızı bile açamıyorduk. Teşekkür ediyoruz çok muhteşem bir yol olmuş inşallah bu hayırlı hizmetlerin devamını bekliyoruz” dedi. Sanayi esnafı Sinem Aksoy ise, “Pislik, toz içerisinde duruyorduk, bu sorunumuz çözüldü. Çok sıkıntı yaşıyorduk, arabalarımız giriş çıkış yapamıyordu, yol fazla engebeliydi ve sürekli arabalar kalıyordu. Yolun kış gelmeden yapılması da iyi oldu. Teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Yetkililer, asfalt çalışmalarının ilçe genelinde hız kesmeden devam edeceğini bildirdi.

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