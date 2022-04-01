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Yeni̇lenen Saadetdere Kaplıca Tesi̇si̇ Hi̇zmete Açıldı

Yeraltı suları bakımından sahip olduğu yüksek mineral değeri ile Türkiye ve Avrupa’nın en kıymetli sularından birine sahip olan Esenyurt Belediyesi Saadetdere Kaplıca Tesisi, yenilenerek turistik tesis haline getirildi. “Hipertermal Zengin Mineralli Sular” sınıfına giren tesis; modern, otantik ve şık yapısıyla vatandaşların hizmetine açıldı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
01 Nisan 2022 Cuma 09:48
Yeni̇lenen Saadetdere Kaplıca Tesi̇si̇ Hi̇zmete Açıldı
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Esenyurt Belediyesi, Turgut Özal Mahallesi’nde bulunan Saadetdere Kaplıca Tesisi’ni restore ederek konaklanabilir turistik tesis haline getirdi. Jeotermal kaynak suyu ile İstanbul Avrupa yakasında ilk termal tesis olma özelliğine sahip olan Saadetdere Kaplıca Tesisi, İstanbul’da birçok vatandaşa hizmet ediyor. Yaklaşık 3 bin 700 metrekare yerleşke alanına sahip olan tesis, aynı anda 80 vatandaş için her seans 2 saat olacak şekilde hizmet verebiliyor. Sahip olduğu değerli suyu, konumu ve hizmetleriyle adından söz ettiren tesise vatandaşların ilgisi her geçen gün artıyor.

HİPERTERMAL VE EN KIYMETLİ KAPLICALAR ARASINDA

Saadetdere Kaplıca Tesisi’nin mineral bakımından Türkiye ve Avrupa’da en kıymetli sular arasında yer aldığını belirten Tesis Sorumlusu Ali Fidan, “2016’da sularla ilgili yapılan analiz neticesinde tıbbi değerlendirme kurulunun raporu yayınlandı. Orada, suyumuzun çözülmüş mineral değerinin çok yüksel olduğu, hatta mineralizasyon açısından Türkiye ve Avrupa’da bulunan kaplıca sularından en kıymetlileri arasında olduğu görüldü" dedi.

SAĞLIK BİRİMİ, DOKTOR, FİZYOTERAPİST, MASÖZ, MASÖR VE PİLATES UZMANI

Tesiste yapılan tadilat sonucunda yeni hizmetlerin kazandırıldığını söyleyen Fidan, vatandaşların en iyi şekilde faydalanması için fizik tedavi uzmanı, doktor ve sağlık görevlilerinin hizmet zincirine eklendiğini duyurdu. Fidan, “Burası pandemide kapatılınca tespit etmiş olduğumuz eksiklikleri ve önerileri değerlendirerek tadilata başladık. Tadilatlar tamamlandı ve neticede tesisimizi yeniden halkımızın hizmetine açmış olduk. Bizde egzersiz ve rehabilitasyon ünitesi yoktu, onunla ilgili olarak bir alan oluşturmuş olduk. Pilates salonlarını açtık, masöz, masör, pilates eğitmeni, uzman hekimimiz, sağlık personeli ve fizyoterapist olmak üzere toplamda 30 kişilik, deneyimli bir ekiple hizmet vermekteyiz” şeklinde konuştu.

KONAKLANABİLİR HALE GETİRİLDİ

Öncesinde çocuk akademisi olarak tasarlanan tesisin 2’nci katı, ilçedeki başarılı sporcu ve öğrencileri ağırlayacak. Otantik ve modern tasarımlı odalar hakkında bilgi veren Fidan, “Termalimizin üst katında misafirhane oluşturuldu. 13 odalı, yaklaşık 25 kişilik kapasiteli konaklama alanları, mutfağımız ve restoranımız hizmet vermeye başlayacak. Ancak bu misafirhane başarılı öğrenciler ile başarılı sporcuların ağırlanması ve ödüllendirilmesi amacıyla kuruldu” diye konuştu.  

HAFTANIN BİR GÜNÜ 65 YAŞ VE ÜZERİ ESENYURTLULARA ÜCRETSİZ

Esenyurt Belediyesi, sosyal belediyecilik kapsamında haftanın bir günü Esenyurtlu 65 yaş ve üzeri vatandaşlara tesisinin kapılarını ücretsiz bir şekilde açacak. Tesis Sorumlusu Fidan şunları kaydetti: “Haftanın bir günü Esenyurt ilçemizde ikamet eden 65 yaş ve üstü olan vatandaşlarımıza ücretsiz hizmet vermekteyiz. Ayrıca şehit yakınlarına ve gazilere yüzde 50, raporlu ve engelli vatandaşlarımıza da yüzde 25 indirimli olarak burada hizmet sunmaktayız. Vatandaşlarımız 2 saat boyunca hamam, havuz, sauna ve buhar banyosu hizmetlerinden yararlanabilmektedir.

BİRÇOK HASTALIĞA ŞİFA

Termal suyumuz tıbbi değerlendirme kurulunun raporuna göre birtakım hastalıkların tedavisinde destekleyici ve tamamlayıcı hizmet alanı olarak tanımlanmaktadır. Bununla ilgili olarak eklem rahatsızlıkları, kıkırdak dokulardaki yapıların bozulması, romatizmalı hastalıklar,  egzama vb. hastalıklarla ilgili tedaviye yardımcı ve destekleyici hizmet olarak sunulmaktadır.”

KAYNAK:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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