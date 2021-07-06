Yaya Geçitleri Ve Kasisler Boyanıyor

Yaya emniyeti ve kurallar bakımından önem arz eden, trafik akışını sağlayan yaya geçitleri ve kasislerdeki işaret boyaları, Esenyurt Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince yenilenmeye devam ediyor. Hem hava şartlarından hem de kullanımdan kaynaklı solarak veya silinerek tehlike oluşturan işaretler, ekipler tarafından boyanıyor. İlçedeki tüm cadde ve sokaklarda yürütülen çalışmalarda kullanılan çift komponentli özel boya uygulamasıyla geçitler belirginleştirilerek, sürücülerin erken fark etmeleri sağlanırken yayaların ise can ve mal güvenliği korunuyor.

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)