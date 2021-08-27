Yangın Ve Sel Felaketinde Hayatını Kaybeden Vatandaşlar İçin Mevlit Okutuldu

Esenyurt Belediyesi, Türkiye’nin birçok ilinde yaşanan yangın ve sel felaketlerinde hayatını kaybeden vatandaşlar ve şehitler ile yakın dönemde hayata veda eden belediye personelleri için mevlit okuttu. Esenyurt Serhan Tirit Merkez Camii’nde düzenlenen programa, Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, CHP İstanbul Milletvekili Emine Gülizar Emecan, CHP Esenyurt İlçe Başkanı Hüseyin Ergin, CHP Esenyurt Kadın Kolları Başkanı Emine Polat, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri, birim müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Okunan Mevlid-i Şerif ve Kur’an-ı Kerim tilavetinin ardından dualar edildi. Program sonunda Başkan Bozkurt, vatandaşlara mevlit şekeri ikramında bulundu.

“Kaybettiğimiz canların ruhlarının şad olması için Kur’an-ı Kerim okuttuk”

Son aylarda Türkiye’nin ciddi felaketlerin eşiğinden geçtiğini söyleyen Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, “Yangınlar, sel felaketleri ülkemizin her bir bölgesinde; Akdeniz’den, Karadeniz’den, Doğu Anadolu’dan birçok vatandaşımızın yaşamını sonlandırdı. Herkes, bu sürede elinden geldiğince bu acıların bir an önce giderilmesi için emek verdi. Bizler de kaybettiğimiz canlarımızı yâd etmek ve ruhlarının şad olması için Kur’an-ı Kerim okuttuk. Yine çok değerli iki personelimizi kaybettik, ilçemizden bir şehidimiz vardı. Allah rahmet etsin. Onlarla beraber olduğumuzu bilmeleri ve ruhlarının şad olması için biz de elimizden geldiğince Kur’an-ı Kerim okuyarak Allah’a dualar ettik” dedi.

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)