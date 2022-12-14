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Vatandaşlar Bu Hizmetten Çok Memnun

‘Evde Temizlik’ hizmeti Esenyurt’ta yaşayan engelli ile 65 yaş ve üzeri vatandaşların hayatını kolaylaştırıyor.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
14 Aralık 2022 Çarşamba 16:33
Vatandaşlar Bu Hizmetten Çok Memnun
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Esenyurt Belediyesi, temiz ve sağlıklı bir ortamda yaşamak isteyen vatandaşların yardımına koşuyor. Belediye bünyesindeki ekipler, engelli ile 65 yaş ve üzeri vatandaşlar için ‘Evde Temizlik’ hizmeti veriyor. Ekipler, vatandaşların evlerine belirli periyotlarla giderek detaylı temizlik yapıyor. Belediyenin sunduğu bu hizmetten yararlanmak isteyen vatandaşlar, merkezin 0212 699 57 99 numaralı telefonunu arayarak, Temizlik İşleri Müdürlüğüne başvuruda bulunup, program dahilinde hizmet alabiliyor.

 İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner 

“Vatandaşların sağlıklı bir ortamda yaşamasını sağlıyoruz”

Esenyurt Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü Mobil Temizlik Ekibi Sorumlusu Ercan Yalçın, “Belediyemizin sunduğu hizmet ile engelli, yaşlı ve bakıma ihtiyacı olan vatandaşlarımızın evlerine ücretsiz olarak temizliğe gidiyoruz. Ayda bir dönüşümlü olarak gidiyoruz, vatandaşların daha hijyenik ve sağlıklı bir ortamda yaşamalarını sağlıyoruz” dedi.

“Çok memnunum”

Yatağa bağımlı bir çocuğu olan 73 yaşındaki Sevim Turan, “Esenyurt Belediyesi’nden aydan aya gelerek temizliğimi yapıyorlar, memnunum ve razıyım. Bu hizmeti 5 yıldır alıyorum, çok iyiler” diyerek Esenyurt Belediyesi’ne teşekkür etti. Fiziki engeli bulunan ve 5 yıldır Esenyurt Belediyesi’nden ‘Evde Temizlik’ hizmeti alan Metin Gürsoy ise “Başvurdum, yıllardır temizliğimi yapıyorlar. Çok memnunum, Allah belediyemizden razı olsun” ifadelerini kullandı.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı ( İTHA )

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