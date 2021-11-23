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Usta sanatçı Ahmet Kaya, Sevilen parçalarıyla anıldı

Usta sanatçı Ahmet Kaya, ölümünün 21. yılında Esenyurt’ta anıldı. Nebil Özgentürk’ün sunuculuğunu üstlendiği gecede Kardeş Türküler Solisti Vedat Yıldırım, Ahmet Kaya’nın sevilen şarkılarını seslendirdi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
23 Kasım 2021 Salı 14:10
Usta sanatçı Ahmet Kaya, Sevilen parçalarıyla anıldı
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Usta sanatçı Ahmet Kaya’nın ölümünün 21. yılında anma gecesi düzenlendi. Esenyurt Kültür Merkezi’nde düzenlenen geceye Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, Başkan Yardımcıları, CHP Esenyurt İlçe Başkanı Hüseyin Ergin’in yanı sıra çok sayıda davetli katıldı. Nebil Özgentürk’ün moderatörlüğünü üstlendiği gecede Kardeş Türküler Solisti Vedat Yıldırım, Ahmet Kaya’nın sevilen parçalarını seslendirdi.

“ANADOLU COĞRAFYASININ EN ÖNEMLİ OZANLARINDAN BİR TANESİDİR”

Ahmet Kaya’nın hayatının anlatıldığı belgeselin gösteriminden sonra konuşan Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, “ Ahmet Kaya bizim için bir delikanlının sevgilisine, derinlerinden gelenleri aktaran kişi. Ülkesini seven, birlik, beraberlik ve barış içinde yaşamasını isteyen, bu ülkede birlikte yaşamanın ne kadar önemli ve değerli olduğunu aktaran biri. Ben onu ozan olarak nitelendiriyorum. Anadolu coğrafyasının en önemli ozanlarından bir tanesidir. Koca yürekli bir insandır” diye konuştu.

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