Üniversite Yolu Esenyurt Belediyesi'nin Kurslarında

Esenyurt Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü Sürekli Eğitim Merkezi tarafından verilen hazırlık kursları, üniversiteye girişin anahtarı oldu. Hazırlık kurslarına katılan bin 200 öğrenciden, 630’u bir bölüme yerleşirken, 100’den fazla öğrenci de üst düzey fakültelere kayıt yaptırma hakkı elde etti. Kazanan öğrencilerden 362 lisans, 274’ü ise ön lisans bölümlerine yerleşti. Ek kontenjanlar ile 260 öğrencinin daha bir bölüme yerleşmesi beklenirken, 11 öğrenci tıp, diş hekimliği ve eczacılık, 56 öğrenci mühendislik ve mimarlık, 3 öğrenci hukuk, 17 öğrenci psikoloji ve PDR, 34 öğrenci eğitim, 52 öğrenci fen-edebiyat, 137 öğrenci iktisadi, idari ve sosyal bilimler ve 171 öğrenci sağlık bilimleri fakültesini kazandı.

Öğrenciler üst seviyeden hazırlanıyor

Esenyurt Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü Sürekli Eğitim Merkezi tarafından verilen hazırlık kursları, her yönüyle eksiksiz eğitim hizmeti sağlıyor. 12. sınıf ve mezun grubu öğrencilerin eğitim gördüğü kurslardan, hafta içi mezun grupları, hafta sonu ise 12. sınıflar yararlanıyor. Bu kurslarda eğitim görmenin tek şartı Esenyurt’ta ikamet etmek. Ders kaynaklarının ücretsiz olarak dağıtıldığı kurslarda, her ay deneme sınavları da yapılıyor. Velilerle sürekli irtibat halinde olan kurum, öğrencilere rehberlik eğitimleri de veriyor. Öğrenciler kursa başlamadan önce seviye belirleme sınavı yapılarak sınıflara yerleştiriliyor.