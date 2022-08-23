banner196
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 32
parçalı bulutlu
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
3.121,52
ALTIN
1.018,56
DOLAR
18,12
STERLİN
21,48
EURO
18,08
Yenide Refah Partisi Zeytinburnu 30 Bin Kap Aşure Dağıttı (VİDEOLU)
Son Dakika
Yenide Refah Partisi Zeytinburnu 30...
İşte Sosyal Medyayı Alt Üst Eden Sokak Röportajımız'ın Tam ve Montajsız Hali
Son Dakika
İşte Sosyal Medyayı Alt Üst...
METRO İstanbul'dan Yürüyen Merdiven Ve Asansör Açıklaması
METRO İstanbul'dan Yürüyen Merdiven Ve...
İBB'nin Yaptığı Çekmeköy - Sancaktepe – Sultanbeyli Metrosu 6 Ay Erken Bitecek
İBB'nin Yaptığı Çekmeköy - Sancaktepe...

Üniversite Yolu Esenyurt Belediyesi'nin Kurslarında

Esenyurt Belediyesi’nin “Üniversite Hazırlık” kurslarına katılan öğrenciler, üniversite sınavında büyük başarı göstererek, Türkiye’nin prestijli üniversitelerine yerleşti.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
23 Ağustos 2022 Salı 14:12
Üniversite Yolu Esenyurt Belediyesi'nin Kurslarında
banner171

Esenyurt Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü Sürekli Eğitim Merkezi tarafından verilen hazırlık kursları, üniversiteye girişin anahtarı oldu. Hazırlık kurslarına katılan bin 200 öğrenciden, 630’u bir bölüme yerleşirken, 100’den fazla öğrenci de üst düzey fakültelere kayıt yaptırma hakkı elde etti. Kazanan öğrencilerden 362 lisans, 274’ü ise ön lisans bölümlerine yerleşti. Ek kontenjanlar ile 260 öğrencinin daha bir bölüme yerleşmesi beklenirken, 11 öğrenci tıp, diş hekimliği ve eczacılık, 56 öğrenci mühendislik ve mimarlık, 3 öğrenci hukuk, 17 öğrenci psikoloji ve PDR, 34 öğrenci eğitim, 52 öğrenci fen-edebiyat, 137 öğrenci iktisadi, idari ve sosyal bilimler ve 171 öğrenci sağlık bilimleri fakültesini kazandı.

Öğrenciler üst seviyeden hazırlanıyor

Esenyurt Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü Sürekli Eğitim Merkezi tarafından verilen hazırlık kursları, her yönüyle eksiksiz eğitim hizmeti sağlıyor. 12. sınıf ve mezun grubu öğrencilerin eğitim gördüğü kurslardan, hafta içi mezun grupları, hafta sonu ise 12. sınıflar yararlanıyor. Bu kurslarda eğitim görmenin tek şartı Esenyurt’ta ikamet etmek. Ders kaynaklarının ücretsiz olarak dağıtıldığı kurslarda, her ay deneme sınavları da yapılıyor. Velilerle sürekli irtibat halinde olan kurum, öğrencilere rehberlik eğitimleri de veriyor. Öğrenciler kursa başlamadan önce seviye belirleme sınavı yapılarak sınıflara yerleştiriliyor.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı/ İTHA

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Esenyurt'ta 'Evde Sağlık' Hizmetine Ara Vermeden Devam Ediliyor
Esenyurt'ta 'Evde Sağlık' Hizmetine Ara Vermeden Devam Ediliyor
Orhangazi Mahallesi, Meydan Ve Parka Kavuşuyor
Orhangazi Mahallesi, Meydan Ve Parka Kavuşuyor
Esenyurt Belediyesi’nden İstihdam Garantili Kurs
Esenyurt Belediyesi’nden İstihdam Garantili Kurs
Güçlü Kadınların Ürünler Defileyle Taçlandı
Güçlü Kadınların Ürünler Defileyle Taçlandı
Esenyurt'ta Atıl Alan Yürüyüş Yoluna Dönüştürüldü
Esenyurt'ta Atıl Alan Yürüyüş Yoluna Dönüştürüldü

banner186

banner201

banner199

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169