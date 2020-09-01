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Üniversite Yolu Esenyurt Belediyesi'nin Hazırlık Kurslarında

Esenyurt Belediyesi’nin Üniversite Hazırlık Kurslarına katılan öğrenciler, üniversite sınavında büyük başarı göstererek, Türkiye’nin prestijli üniversitelerine yerleşti.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
01 Eylül 2020 Salı 12:26
Üniversite Yolu Esenyurt Belediyesi'nin Hazırlık Kurslarında
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Esenyurt Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü Sürekli Eğitim Merkezi tarafından verilen hazırlık kursları, üniversiteye girişin anahtarı oldu. Hazırlık kurslarına katılan 1708 öğrenciden, 601’i bir bölüme yerleşirken, 100’den fazla öğrenci de üst düzey fakültelere kayıt yaptırma hakkı elde etti. Kazanan öğrencilerden 297’si lisans, 304’ü ise ön lisans bölümlerine yerleşti. Ek kontenjanlar ile 300 öğrencinin daha bir bölüme yerleşmesi beklenirken, 11 öğrenci tıp ve diş hekimliği, 35 öğrenci mühendislik, 7 öğrenci hukuk, 14 öğrenci mimarlık ve tasarım, 32 öğrenci eğitim, 42 öğrenci fen-edebiyat, 26 öğrenci işletme, 68 öğrenci iktisadi, idari ve sosyal bilimler, 19 öğrenci turizm, 163 öğrenci sağlık bilimleri fakültesini kazandı.

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