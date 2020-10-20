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Umut Köpek Özel Tasarlanan Ortopedik Yürüteçle Hayata Tutundu

Geçirdiği trafik kazası sonrası arka ayaklarını kullanmaz hale gelen Umut köpek, Esenyurt Belediyesi’nin özel olarak tasarladığı ortopedik yürüteçle hayata tutunuyor.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
20 Ekim 2020 Salı 12:06
Umut Köpek Özel Tasarlanan Ortopedik Yürüteçle Hayata Tutundu
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Esenyurt Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, geçirdiği trafik kazası sonrası arka ayaklarını kullanamayan Umut köpek için seferber oldu. Kaza sonrası Esenyurt Belediyesi Modern Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’ne getirilen köpeğe, veteriner hekimler tarafından ilk acil müdahale yapıldı. Kaza nedeniyle arka ayakları felçli kalan köpeğin, ön ayak kaslarının da zarar görmemesi için özel olarak tasarlanan ortopedik yürüteçle, her gün düzenli olarak fizik tedavi yapılmaya başlandı.

“HER GÜN DÜZENLİ OLARAK EGZERSİZ YAPTIRIYORUZ”

Umut köpeğin ön ayak kaslarının da zarar görmemesi için her gün düzenli olarak egzersiz yaptıklarını söyleyen Esenyurt Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü Veteriner Teknikeri Döndü Torun, “Köpeğimiz dört hafta önce trafik kazalı geldi. Çektiğimiz röntgen filminde arka ayaklarının felçli olduğunu gördük. Bununla ilgili fakülteden hocalarımız geldi, gerekli tetkikleri yaptılar. Maalesef ameliyat olamayacağını söylediler. Bizlerde dört haftadır düzenli olarak egzersizlerini yapıyoruz. Ön kaslarının zarar görmemesi için günde 45 dakika boyunca yürüteçle egzersiz yaptırıyoruz. Arka ayaklarını kullanamadığı için yeme içmede de biraz sıkıntılarımız oluyor. O yüzden düzenli olarak beslenmesine dikkat ediyoruz” dedi.

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