Uluslararası Jimnastik Turnuvasında Birlik Ve Beraberlik Hissedildi

On dört ülkeden altmış yedi kulüp ve altı yüz elli sporcunun yarıştığı, İkinci Uluslararası Performans Ritmik Jimnastik Turnuvası başladı. Üç günden oluşan ve Büyükçekmece Gazanfer Bilge Spor Salonu’nda gerçekleşen turnuvanın açılış konuşmasını Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt yaptı. Etkinlik, çok sayıda miniğin başarılı jimnastik performansı ile renkli anlara sahne oldu. Turnuvaya Beylikdüzü Belediye Başkan yardımcısı Meltem Başa, Türkiye Jimnastik Federasyonu Başkanı Derviş Çatalbaş, Esenyurt Kent Konseyi Başkanı Mehmet Hanifi Kaya, Esenyurt Spor Kulüpler Birliği Başkanı Elvan Arslan, İstanbul Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Göksun Öz, Büyükçekmece İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Ali Muzaffer Demir katıldı.

“BARIŞI VE KARDEŞLİĞİ OLUŞTURACAK TOHUMLARI BİRLİKTE ATIYORUZ”

Turnuvanın açılış konuşmasını yaparak birlik ve beraberliğe dikkat çeken Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, “Bence çok önemli bir ana şahitlik ediyoruz. Hem böyle güzel çocuklarımızın bize sunduklarını izleme şansı buluyoruz hem de birliği beraberliği, barışı ve kardeşliği oluşturacak tohumları birlikte atıyoruz. Dünyanın birçok değişik bölgesinden altı yüz elli minik sporcumuzun burada buluşması bizim için çok değerli. Medeniyetlere beşiklik etmiş bir ülkenin evladı olarak bu ülkede onları ağırlamak da bizim için ayrıca çok değerli. Bu tür etkinliklerin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Birbirimizi tanımamız, anlamamız lazım. Anlamsız savaşların, anlamsız kavgaların ve arayışların bitmesi için bu tür etkinliklerin çok büyük faydası olacağını düşünüyorum. Miniklerimize başarılar diliyorum, çok güzel çalışmalar sergilediler” diyerek etkinlikte emeği geçen herkese teşekkür etti.

Kaynak : İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)