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Türkiye’nin ‘Haluk Abi’si Esenyurtlularla Buluştu

Esenyurt Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı muhteşem bir konserle kutladı. Sevilen sanatçı Haluk Levent’in verdiği coşku dolu konser ile binlerce Esenyurtlu unutulmayacak anlar yaşadı. Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt Haluk Levent gibi değerli bir sanatçıyı ağırlamış olmaktan dolayı mutluluk duyduğunu belirterek “Esenyurt’un kültürle ve sanatla anılması ayrıca güzel” dedi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
23 Mayıs 2022 Pazartesi 16:15
Türkiye’nin ‘Haluk Abi’si Esenyurtlularla Buluştu
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Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün gençlere armağan ettiği 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı bir dizi etkinlikle kutlayan Esenyurt Belediyesi, Esenyurtluların keyifle hatırlayacağı bir Gençlik Konseri’ne imza attı. Türkiye’nin sevilen sanatçısı Haluk Levent, hıncahınç dolan Cumhuriyet Meydanı’nda birlik, beraberlik ve coşku dolu bir konser vererek binlerce kişiye muhteşem bir gece yaşattı. Sevilen sanatçının izleyenlerin yanına giderek en sevilen şarkılarını Esenyurtlularla birlikte söylemesi samimi anlara sahne oldu. İlginin yoğun olduğu konsere Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, CHP Esenyurt İlçe Başkanı Hüseyin Ergin, Belediye Meclis Üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt sahneye çıkarak Haluk Levent’e çiçek takdim etti.

“ESENYURT’UN KÜLTÜRLE VE SANATLA ANILMASI AYRICA GÜZEL”

Esenyurt'un bu tür etkinliklerle anılmasının kendisine gurur verdiğini ifade eden Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, "Çok mutluyuz. Haluk Levent gibi değerli bir sanatçıyı burada ağırlamış olmak bizim için çok değerli. Onun ötesinde Esenyurt'un kültürle, sanatla, güzel etkinliklerle anılması ayrıca güzel. Bundan sonraki süreçlerde de devam edecek. Esenyurt’u barışın, kardeşliğin, birliğin, beraberliğin, dostluğun, refahın paylaşıldığı, insanların bir arada eğlenip mutlu olduğu bir kente dönüştürmek istiyoruz. Bizim buradaki amacımız, hemşehrilerimizin birliğini, beraberliğini, dayanışmasını güçlendirmek" diye konuştu.

“NİHAYET ESENYURT’TA KONSER VERİYORUZ”

Konser öncesi kısa bir açıklamada bulunan Haluk Levent, “Nihayet Esenyurt’ta bir konser veriyoruz” diyerek, “Özlediğimiz bir şeydi. Birazdan hıncahınç kalabalık olacak, şimdiden gelenlerden belli. İnanıyorum ki çok güzel bir konser olacak, çok güzel geçecek. Özellikle İstanbul merkezinin ve sanatsal faaliyetlerin yoğun yaşandığı yerlerin dışında belediyelerin, kamu kuruluşlarının eğlenceye ve sosyal faaliyetlere daha çok yer vermesi gerekiyor. Biliyorsunuz toplum ve gençler Korona’dan, savaşlardan bıktı. Deşarj olmak istiyorlar” şeklinde konuştu.

Kaynak : İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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