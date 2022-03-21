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“Tekvando dersleri sayesinde artık mağdur olmayacağız”

Esenyurt Belediyesi ilçe genelindeki spor merkezlerinde branş eğitimlerine devam ediyor. Tekvando dersleri ile savunma hareketlerini öğrenen Esenyurtlu Kadınlar, artık mağdur olmayacaklarını dile getirdi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
21 Mart 2022 Pazartesi 09:07
“Tekvando dersleri sayesinde artık mağdur olmayacağız”
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İlçe genelindeki spor merkezlerinde hizmetlerini artırmaya devam eden Esenyurt Belediyesi, Mustafa Akboğa Kapalı Yüzme Havuzu ve Spor Merkezi’nde Esenyurtlu kadınlara haftanın üç günü tekvando eğitimi veriyor. Kadınlar tekvando dersleri ile hem bedensel hem de zihinsel yorgunluklara karşı vücut dirençlerini artırıyor. Profesyonel eğitmenlerle 15 ve yaş üstüne verilen dersler, kadınların gün içinde dinlenmelerine yardımcı oluyor.

“KADINLAR ŞİDDETE KARŞI KENDİLERİNİ SAVUNMAYI ÖĞRENMELİ

Yaklaşık 10 yıldır Esenyurtlu kadınlara tekvando eğitimi veren milli sporcu ve Tekvando Eğitmeni Güleser Tekin, kadınların şiddete karşı kendilerini koruyabilmeleri gerektiğini belirtti. Tekin: “Gün geçtikçe artan kadın cinayetlerinden dolayı kadınlarımız kendilerini savunmayı öğrenmeli ve korumayı bilmelidirler. Kadınlarımız bu konuda bana çok büyük destekte bulunuyorlar” ifadelerini kullandı.

“TEKVANDO İLE KORKULARIMI YENDİM”

Tekvando derslerine katılan Fatma Dilara Yalçın (15), Türkiye’de yaşanılan kadın cinayetlerine karşı korkularının çok olduğunu söyledi. Yalçın, tekvando sayesinde bu korkularını yendiğini belirtirken derslere katılan diğer bir katılımcı Hüsniye Haseki ise kadınların artık tekvando sayesinde mağdur olmayacaklarını ve bu imkânları kendilerine sundukları için Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt’a teşekkür etti.

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