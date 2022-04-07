Teke Böceği̇ İle Mücadele: Kesi̇len Ağaçların Yeri̇ne Yeni̇si̇ Di̇ki̇li̇yor

Esenyurt Belediyesi ilçe genelinde Turunçgil Uzun Antenli Teke Böceği (Anoplophora Spp ya da Olgun Asya Uzun Boynuzlu Teke Böceği) ile mücadeleyi sürdürüyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İlçe Tarım Müdürlüğü ile ortaklaşa çalışma yürüten Esenyurt Belediyesi, bu kapsamda tespit edilen ağaçları, diğer ağaçlara zarar vermesini önlemek amacıyla kesiyor. Ekipler, ilçe genelindeki 8 bin 200 konukçu ağaçta ilaçlama çalışmaları yaptı. Ardından, kesin bir sonuç alabilmek ve böceğin diğer ağaçlara zarar vermesini önlemek amacıyla belirlenen ağaçlar kesildi. Kesilen ağaçlar öğütülüp imha edilmek üzere İBB’nin kompost tesislerine gönderiliyor. Çalışmalarına devam eden ekipler, imha edilen ağaçların yerine konukçu tür barındırmayan ağaçlar dikiyor.

KAYNAK:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)