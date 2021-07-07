banner175
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 26
parçalı bulutlu
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
1389.83
ALTIN
504.03
DOLAR
8.6759
STERLİN
11.9923
EURO
10.2716
Çocukları Tatilde Bekleyen 5 Tehlike !
Çocukları Tatilde Bekleyen 5 Tehlike...
Başkan İmamoğlu'ndan Beton İstanbul Sorusuna 94 Hatırlatması !
Başkan İmamoğlu'ndan Beton İstanbul Sorusuna...
Babacan Antalya'da Esnafla Buluştu
Babacan Antalya'da Esnafla Buluştu
İBB'Nin Garantörlüğünde Kentsel Dönüşüm Artık Çok Daha Kolay Olacak
Son Dakika
İBB'Nin Garantörlüğünde Kentsel Dönüşüm Artık...

Süleymaniye Mahallesi Yeni Camisine Kavuştu

Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt’un, 2019 yılında Süleymaniye Mahallesi’nde temelini attığı Bulut Cami tamamlanarak ibadete açıldı. Tasarımında klasik ve modern mimariye ait motiflerin kullanıldığı cami, 580 kişilik namaz kılma alanı, taziye evi, dernek, kütüphane gibi alanlardan oluşuyor.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
07 Temmuz 2021 Çarşamba 09:27
Süleymaniye Mahallesi Yeni Camisine Kavuştu
banner171

BULUT CAMİ İBADETE AÇILDI

Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt’un, 2019 yılında Süleymaniye Mahallesi Ispartakule Caddesi’nde temelini attığı Bulut Cami’nin yapımı tamamlandı. Bin 456 metrekare alan üzerine inşa edilen camide; 580 kişilik namaz kılma alanı, taziye evi, çay ocağı ve kütüphane bulunuyor. 2018 yılında kullanılma elverişli olmadığı için yıkılan Bulut Camii’nin alanına inşa edilen yeni cami, klasik ve modern mimarinin izlerini bir arada barındırıyor. İç ve dış cephesi doğal taşlarla kaplanan Bulut Camii’nde kullanılan mermer işleri ise özel mermer ustaları tarafından makine değmeden el oyması şeklinde yapıldı.

İstanbul Times Haber Merkezi /Hüseyin Çetiner

“Caminin tüm detayları özel olarak çalışıldı”

Bulut camisinin iç ve dış cephesinin tamamen doğal taşlarla kaplandığını söyleyen Fen İşleri Müdürlüğü Üst yapı Şefliği Mimar Şeyma Çelik, “580 kişilik namaz kılma alanına sahip olan camimizde taziye evi, dernek çay ocağı ve kütüphane gibi alanlarımız mevcut. Klasik ve modern mimariyi bir arada kullanarak tasarladığımız camimizin tüm detayları bu cami için özel olarak çalışıldı. Giriş kapıları geleneksel Türk sanatlarının en güzel örneklerinden biri olan kündekari kapı yöntemiyle yapılarak, içeride ve dışarıda kullanılan anıtsal aydınlatmalarla camiye tarihi bir hava katıldı” dedi.

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yaya Geçitleri Ve Kasisler Boyanıyor
Yaya Geçitleri Ve Kasisler Boyanıyor
Yarım Kalan İnşaatlar Esenyurt Belediyesi Garantörlüğünde Tamamlanacak
Yarım Kalan İnşaatlar Esenyurt Belediyesi Garantörlüğünde Tamamlanacak
Başkan Bozkurt, Şehit Nurullah Yaşar’ın Mevlidine Katıldı
Başkan Bozkurt, Şehit Nurullah Yaşar’ın Mevlidine Katıldı
Başkan Bozkurt: Türkiye'nin Birlik Beraberliğe İhtiyacı Var
Başkan Bozkurt: Türkiye'nin Birlik Beraberliğe İhtiyacı Var
Esenyurt Belediyesi, Spor Parkı'nı Yeniledi
Esenyurt Belediyesi, Spor Parkı'nı Yeniledi

banner186

banner189

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169