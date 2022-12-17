STK.Başkanları ve Esenyurt Mahalle Muhtarlarından TBMM Yolunda İzsiz'e Büyük Destek

SEYİTHAN İZSİZ 25 YILDIR İSTANBUL 3.BÖLGEDE HEM SİYASET HEM DE İŞ YAPIYOR

Kahvaltılı destek toplantısında söz alan bir çok STK başkanı istedikleri zaman Seyithan İzsiz'e ulaşabildiklerini ifade ederek biz Ankara Türkiye Büyük Millet Meclisinde bölgeyi bilmeyen ve tanımayan vekillerimizin peşinde koşmaktansa kendi içimizde olan ve her zaman görüşebileceğimiz bir arkadaşımız olan Seyithan İzsiz ve onun gibi halk odaklı çalışan arkadaşlarımızın seçilebilecek yerlerden Milletvekili adayı olmalarını istemek,talep etmek tabiki en tabii hakkımız diyerek aday belirleme sürecinden önce seslerini karar vericilere duyurmanın arayışına girdiler.

İZSİZ YAPTIĞI KONUŞMADA AMACIM GÖKKUBEDE HOŞ BİR SEDA BIRAKMAK DEDİ…

Hepinizde biliyorsunuz ki maddi olarak hiçbir sorun ve sıkıntım yok çok şükür . Hava durumuna göre istediği ülkelere gidip günümü gün etme imkan ve ortamım var.

Ancak ben zor bir coğrafyada İstanbul’da geldim. Bugün buralarda isem önce Allah’ın lütfu sonra ise hayatımda çok önemli bir yeri olan rahmetli Ali Çebi’nin destekleri iledir.

Ben hiçbir zaman ahde vefayı unutacak bir kişi değilim.Ali Çebi 1996’da önümü açmıştı ömrüm boyu bu iyiliğini unutamam diyen İzsiz eğer aday olur seçilirsem bugün burada beraber olduğumuz bu ortamı unutursam ellerim korusun dedi.

BÜTÜN KONUŞMACILARIN NE DEDİKLERİNİ İZLEMEK İSTERSENİZ LÜTFEN HABERİN SONUNDAKİ VİDEOYU TIKLAMANIZ YETERLİ ...

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansj (İTHA)