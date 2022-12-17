banner175
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
5.214,29
ALTIN
1.074,86
DOLAR
18,65
STERLİN
22,70
EURO
19,77
İmamoğlu'ndan 10 Gün içinde Çifte Metro Müjdesi
İmamoğlu'ndan 10 Gün içinde Çifte...
STK.Başkanları ve Esenyurt Mahalle Muhtarlarından TBMM Yolunda İzsiz'e Büyük Destek
Son Dakika
STK.Başkanları ve Esenyurt Mahalle Muhtarlarından...
ZEYDEF Ön Seçiminde İpi Dilman Kaya Göğüsledi (VİDEOLU)
ZEYDEF Ön Seçiminde İpi Dilman...
Öz Finans İş Sendikası Kırklareli’ne Çıkarma Yaptı
Son Dakika
Öz Finans İş Sendikası STK...

STK.Başkanları ve Esenyurt Mahalle Muhtarlarından TBMM Yolunda İzsiz'e Büyük Destek

Hayırsever İş insanı Delta Holding Yönetim Kurulu Başkanı Genç İş İnsanı Seyithan İzsiz'e yaklaşan 2023 genel seçimlerinde TBMM'ye gitmek istediğini daha önce yakın çevresine açıklamıştı. Bu tarihten sonra İstanbul 3.Bölge İlçelerinde bulunan birçok Mahalle muhtarı ve dernek başkanı sürekli yanlarında olan iş insanı Seyithan İzsiz'in bu hedefine ulaşabilmesi adına ellerinden gelen desteği vermeye başladılar. 17 Aralık 2022'de Esenyurt 'ta bulunan Paçacı Remzi 'de kahvaltılı toplantıda bir araya gelen STK başkanları ve mahalle muhtarları burada yaptıkları konuşmada TBMM yolunda İzsiz'e tam destek vereceklerini açıkladı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
17 Aralık 2022 Cumartesi 15:30
STK.Başkanları ve Esenyurt Mahalle Muhtarlarından TBMM Yolunda İzsiz'e Büyük Destek
banner171

SEYİTHAN İZSİZ 25 YILDIR İSTANBUL 3.BÖLGEDE HEM SİYASET HEM DE İŞ YAPIYOR 

Kahvaltılı destek toplantısında söz alan bir çok STK  başkanı istedikleri zaman Seyithan İzsiz'e ulaşabildiklerini ifade ederek biz Ankara Türkiye Büyük Millet Meclisinde bölgeyi bilmeyen ve tanımayan  vekillerimizin peşinde koşmaktansa kendi içimizde olan ve her zaman görüşebileceğimiz bir arkadaşımız olan Seyithan İzsiz ve onun gibi halk odaklı çalışan arkadaşlarımızın seçilebilecek yerlerden Milletvekili adayı olmalarını istemek,talep etmek tabiki en tabii hakkımız diyerek aday belirleme sürecinden önce seslerini  karar vericilere duyurmanın arayışına girdiler.

İZSİZ YAPTIĞI KONUŞMADA AMACIM GÖKKUBEDE HOŞ BİR SEDA BIRAKMAK DEDİ…

Hepinizde biliyorsunuz ki maddi olarak hiçbir sorun ve sıkıntım yok çok şükür . Hava durumuna göre istediği ülkelere gidip günümü gün etme imkan ve ortamım var.

Ancak ben zor bir coğrafyada İstanbul’da geldim. Bugün buralarda isem önce Allah’ın lütfu sonra ise hayatımda çok önemli bir yeri olan rahmetli Ali Çebi’nin destekleri iledir.

Ben hiçbir zaman ahde vefayı unutacak bir kişi değilim.Ali Çebi 1996’da önümü açmıştı ömrüm boyu bu iyiliğini unutamam diyen İzsiz eğer aday olur seçilirsem bugün burada beraber olduğumuz bu ortamı unutursam ellerim korusun dedi.

BÜTÜN KONUŞMACILARIN NE DEDİKLERİNİ İZLEMEK İSTERSENİZ LÜTFEN HABERİN SONUNDAKİ VİDEOYU TIKLAMANIZ YETERLİ ...

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansj (İTHA) 

Son Güncelleme: 17.12.2022 18:26
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Vatandaşlar Bu Hizmetten Çok Memnun
Vatandaşlar Bu Hizmetten Çok Memnun
Muhtar Ali Deli’nin Anısı, İsminin Verildiği Parkta Yaşatılacak
Muhtar Ali Deli’nin Anısı, İsminin Verildiği Parkta Yaşatılacak
Vatandaşların Hayatını Kolaylaştıran Hizmet
Vatandaşların Hayatını Kolaylaştıran Hizmet
Miniklere Diş Sağlığının Önemi Anlatıldı
Miniklere Diş Sağlığının Önemi Anlatıldı
“Esak” Doğal Afetlere Hazırlanıyor
“Esak” Doğal Afetlere Hazırlanıyor

banner186

banner200

banner199

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169