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Sporcu Çocuklar Hayvanlarla Buluştu

Esenyurt Belediyesi, bünyesindeki spor okullarında eğitim alan öğrencileri Geçici Modern Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’nde hayvanlarla buluşturdu.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
06 Eylül 2022 Salı 10:14
Sporcu Çocuklar Hayvanlarla Buluştu
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Esenyurt Belediyesi bünyesindeki spor okullarında eğitim alan 5-10 yaş aralığındaki öğrencileri velileriyle birlikte Esenyurt Belediyesi Geçici Modern Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’nde ağırladı.Esenyurt Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlikte daha önce hayvanlarla bir araya gelmemiş ve onlara hiç dokunmamış çocuklar da vardı. Kedi, köpek, güvercin ve tavuk gibi barınakta bulunan birçok hayvanı kendi elleriyle besleyen çocuklar, aileleriyle birlikte keyifli bir gün geçirdi.

“Barınağa ilk defa geldik”

Gezinin amacının çocuklara hayvan sevgisi aşılamak olduğunu söyleyen Esenyurt Belediyesi Necmi Kadıoğlu Stat Sorumlusu Ayhan Yılmaz, “Çocuklar için bir aktivite düzenledik. Çocuklara hayvan sevgisini aşılamaya çalıştık. Bunu da başardığımız için çok mutluyuz” dedi.

Kızıyla birlikte barınağa ilk defa geldiğini belirten Kübra Karaevli, “Barınağa ilk defa geldik. Gerçekten çok beğendik. Daha önce bu kadar güzel bir yer olduğunu bilseydik çocuklarımızı sık sık getirirdik. Böyle bir organizasyonun düzenlenmesine vesile olan herkese çok teşekkür ederiz. Barınaktan hayvan da sahiplenmek istiyoruz. Bunları görmek daha iyi oldu karar vermemiz için” derken Hediye Aksan ise “Kızım ilk defa barınağa geliyor. İlk defa hayvanlarla iç içe. Çok güzel bir faaliyet oldu. Esenyurt Belediyesi’ne ve Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.

“Hepsi birbirinden güzel”

Belediyenin spor okullarında eğitim alan Zeyna, barınağın çok güzel olduğunu, hayvanların hepsiniçok sevdiğini ifade ederken diğer bir öğrenci Zehra ise şunları söyledi: “Barınağa ilk defa geliyorum. Çok güzel buldum, hepsi birbirinden güzel, hepsini çok sevdim.”

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı/ İTHA

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