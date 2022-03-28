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Sokağa Yaralı Ve Bitkin Bir Şekilde Bırakılmıştı: Esenyurt Belediyesi Kurtardı

Esenyurt Belediyesi vatandaşların ihbarı sonucu, yerde bitkin ve yaralı bir şekilde yatan atı tedavi ederek yaşama tutunmasını sağladı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
28 Mart 2022 Pazartesi 09:17
Sokağa Yaralı Ve Bitkin Bir Şekilde Bırakılmıştı: Esenyurt Belediyesi Kurtardı
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Esenyurt Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, Yenikent Mahallesi Hacı Bektaş Veli Caddesi’nde yerde bitkin ve yaralı şekilde yatan bir atın olduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Olay yerine ulaşan ekipler, gördükleri manzara karşısında hayretler içerisinde kaldı. Yaralı ve yeterli beslenemediği için bitkin ve harap düşmüş olan at, Esenyurt Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü Modern Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’ne getirildi. Burada yapılan ilk tetkiklerde yaraları sarılan at, vitamin ve serumlarla hayata döndürüldü.

“UZUN ZAMANDIR ÇALIŞMAKTAN HARAP OLMUŞ”

Atın yetersiz beslenme ve aşırı çalışmaktan dolayı yorgun düştüğünü ifade eden Veteriner İşleri Müdürü İbrahim Halil Çalış: “Hareket edemez durumda olduğunu gördük” dedi. Çalış, “Bize yapılan ihbar sonucunda arkadaşlarımız çabucak olay yerine intikal etti. Olay yerine vardığımızda yerde, kaldırımda yatmakta olan bir at gördük. Buraya naklini gerçekleştirdikten sonra hekim arkadaşlarımız, yaptıkları muayene ve tetkikler sonucu, atın yetersiz beslenme ve aşırı çalışmaktan dolayı yorgun düştüğü, hareket edemez durumda olduğu gördü. At arabası kayışlarının vücudunda bıraktığı yara izlerine baktığımızda atın uzun zamandır yük taşıdığını tahmin ediyoruz. Bu yaralarla ilgili bakımlar başladı. Enerjisini geri kazanması için serumlarla vitaminlerle takviyeler yapıldı. Üç gündür burada bakımı ve tedavisi yapılıyor, düzenli beslenmesi sağlanıyor. Tedavisi bittikten sonra nakle hazır olursa İstanbul Büyükşehir Belediyemizin atlara uygun tesislerine naklini gerçekleştireceğiz. Uzun zamandır çalışmaktan harap olmuş. Bundan sonraki ömrünü İstanbul Büyükşehir Belediyemizin tesislerinde geçirecek” şeklinde konuştu. 

KURTARILAN ATA ‘KINALI’ İSMİ VERİLDİ

Yaralı atın ilk başta ürkek olduğunu belirten Çalış, şimdi ise o korkusunu yendiğini ve kendisine ‘Kınalı’ ismi verildiğini dile getirdi. Çalış: “Vücudundaki hasarlar dışında sol gözünde de hasar meydana gelmiş. Fiziki hasarların dışında insanlara karşı aşırı ürkekliği ve bize bile yaklaşmakta çekincesi vardı. Bugün itibarıyla artık o korkusunu yendi. Üç gündür kendisiyle bir bağ kurduk, sevdik, bir arkadaşlığımız oldu, o da tahmin ediyorum ki bizi sevdi ve arkadaşlarımız ona 'Kınalı' ismini verdi. Bundan sonra bu ismiyle güzel bir hayat yaşayacağını tahmin ediyoruz” dedi.

Öte yandan Veteriner İşleri Müdürü İbrahim Halil Çalış, olayla ilgili soruşturma başlatılması için HAYDİ polisine de bilgi verildiğini aktardı.

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