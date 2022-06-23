Savaş Halindeki İki Ülke Ukrayna Ve Rusya, Esenyurt'ta Barış Güvercini Uçurdu

Esenyurt’ta ilk defa yapılan uluslararası festival, buluşma ve yürüyüş kortejiyle başladı. İlçe sakinlerini selamlayan Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, vatandaşları görkemli festivale davet etti. Ülkelerinin kültürlerini temsil eden misafir gruplar, ilçenin parkları ve toplu konut bahçelerinde yaptıkları gösterilerin ardından yürüyüş korteji ile Esenkent Rıfat llgaz Açık Hava Tiyatrosu etkinlik alanına geçti. Yüzlerce kişiden oluşan kortej, Esenyurt Belediyesi’nin barış ve kardeşlik sahnesinde bir araya geldi. Saygı duruşu ve İstiklâl Marşı’nın ardından İBB bando ekibi kısa bir konser verdi. 16 ülkenin katıldığı festival coşkusuna siyasi partilerin ilçe başkanları, belediye başkan yardımcıları, Esenyurt Kent Konseyi, belediye meclis üyeleri, mahalle muhtarları ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin yanı sıra binlerce Esenyurtlu ortak oldu.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner

UKRAYNA VE RUSYA, BİRLİKTE BARIŞ GÜVERCİNİ UÇURDU

16 ülkeden gelen dans ve gösteri grupları açılış seremonisinde sahneye birlikte çıkarak birlik, beraberlik ve dostluk mesajı verdi. Ülkelerini temsil eden kültür elçileri ile sahnede bir araya gelen Başkan Bozkurt, savaş halindeki Ukrayna ve Rusya’dan gelen dansçılarla birlikte barış güvercini uçurdu. Esenyurtlular ise o sırada "Savaşa hayır!" sloganlarıyla barış ve kardeşlik mesajı verdi.

“BU UMUT DAHA DA BÜYÜYECEK, YEŞERECEK”

Sahnede festivalin açılış konuşmasını yapan Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, “Bir kişinin değil, bir grubun değil, herkesin kendini özgürce ifade ettiği bir ortamda olmak kadar güzel bir şey var mı? Bence hayatın sırrı da burada. Herkesin karşısındakini olduğu gibi kabul ettiği, kendisine benzetmeye çalışmadan kabul ettiği bir dünyayı, ülkeyi ve ilçeyi oluşturmak için biz buranın adına ‘Umudun Şehri’ dedik. İnşallah bu umut daha da büyüyecek, yeşerecek. Hep birlikte bu umudu büyüterek başka yerlere de taşıyacağız, çünkü iyilik bulaşıcıdır” dedi.

“ESENYURTLU OLMAK AYRICALIKTIR”

“Esenyurt’ta 100 değişik dil konuşuluyor” diyen Başkan Bozkurt sözlerini şöyle sürdürdü: “Sadece Türkiye’nin değişik bölgelerinden gelen insanlar deği, aynı zamanda dünyanın değişik bölgelerinden göçüp gelen birçok misafirimiz de var burada. Esenyurt’ta olan ve yansıtılmaya çalışılan kötü tablonun aslında ne kadar iyi bir şekilde yürüdüğünü, insanların ne kadar toleranslı olarak birbirlerini kabul ettiğini, birbirlerini ne kadar sevdiğini, saydığını, değer verdiğini gösteren bir tablo var. Yıllardır haksızlık yapılıyor. Özellikle biz göreve geldikten sonra haksızlık yapılıyor, sanki çok kötü bir kentmiş gibi! Esenyurtlu olmaktan, Esenyurt’ta olmaktan her zaman gurur duydum, bundan sonra da gurur duyacağım. Esenyurtlu olmak özeldir, zorluklarla mücadele etmek demektir. Zalimlere boyun eğmemek demektir.

YİNE UMUDU YEŞERTECEĞİZ

Maalesef ülkemiz kötü bir zamandan geçiyor ama bu kötülük bizim kaderimiz değil. Biz Anadolu’nun çocuklarıyız, hangi devletlerin kurulduğunu, nelerin yaşandığını, nelerin bittiğini ve yeniden yeşerdiğini onlarca kez imparatorluk ve devlet olarak yaşamış toprakların çocuklarıyız. Ülkemizde yine umudu yeşerteceğiz. Bu bizim kaderimiz olmayacak. Bu zorluklarla mücadele ederken yapmamız gereken tek şey var: Birliğimizi, beraberliğimizi güçlendirmek. Birbirimize sımsıkı sarılmak, birbirimizin değerlerine ve birbirimizin dallarına tutunmak... Ancak bu şekilde bu zorluklarla mücadele ederiz. Bizi güzellikler bekliyor. Ben buna inanıyorum. Yeter ki içimizdeki o güzelliği yeşertelim. Çok güzel şeyleri beraberce yaşayacağımızı düşünüyorum.”

DÜNYA BÜTÜN CANLILARA, HERKESE AİT

Konuşmasında eşitlik ve dünya barışını vurgulayan Başkan Bozkurt, “Dünya hepimize ait! Hiçbir ırkın, hiçbir kökenin, grubun tekelinde değil. Dünya sadece insanların değil, bütün canlıların; herkese ait. Ben bu ülkenin bir evladı olmaktan onur, gurur duyuyorum ve herkes için de ülkesinin, değerlerinin bu kadar önemli olduğunu asla unutmuyorum. Bunu unutmadan yaşadığımızda da dünyayı kurtaracağımızı, beraberce kardeşliğimizi büyüteceğimizi biliyorum. Yaşamak çok güzel, bir ağaç gibi tek ve hür, bir orman gibi kardeşçesine. Dünyayı güzellik kurtaracak” şeklinde konuştu.

GÖSTERİ ALANI TIKA BASA DOLDU

Festival açılış seremonisinin ardından sahneye ilk çıkan ekip, Türkiye’yi temsilen Esenyurt Belediyesi Halk Oyunları Topluluğu oldu. Anadolu’nun birçok yöresine ait oyunları oynayan topluluk, izleyicilerden büyük alkış topladı. Daha sonra sahne alan dansçı misafir gruplar, yöresel kıyafetleri ve danslarıyla ülkelerinin kültürlerini yansıtma fırsatı yakaladı. Gösterileri ilgiyle izleyen Esenyurtlular, amfi tiyatroyu tıka basa doldurdu. İlk günün finalinde uluslararası halk dansları topluluklarının gösterileri ve Anadolu Ateşi'nin özel dans gösterisi, izleyenleri büyüledi. Gösterinin ardından ilk günkü program vatandaşların coşkulu alkışlarıyla tamamlandı.

Sanatın ve müziğin doyasıya hissedileceği festivalin bugünkü programı ise şöyle:

19.30 Uluslararası Halk Dansları Topluluklarının Gösterileri Makedonya, Karadağ, Kuzey Osetya, Gürcistan, Meksika, Bulgaristan ve İran

Yer: Esenkent Rıfat llgaz Açık Hava Tiyatrosu

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)