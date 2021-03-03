Personellere Doğru ve Etkili İletişim Metotları Anlatıldı

Esenyurt Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü, hizmet içi eğitimler kapsamında Park ve Bahçeler Müdürlüğü personeline ‘Grup İçi İletişim ve Grup Dinamiği’ konulu eğitim semineri verdi. Esenyurt Kültür Merkezi’nde yapılan seminerde, Uzman Klinik Psikolog Levent Kayıkcı, tarafından, personellerin iletişim becerilerini geliştirmeleri konusunda eğitim verildi. Seminerde ayrıca, etkili iletişim metotlarından bahsedilerek, personellere kendi aralarında ve vatandaşlarla doğru iletişim kurmanın yolları anlatıldı.