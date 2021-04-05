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Parkların Duvarları Çocuklar İçin Renkleniyor

VEYSEL BAL, ÇOCUKLARLA BİRLİKTE PARKLARIN DUVARLARINI RENKLENDİRDİ

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
05 Nisan 2021 Pazartesi 11:41
Parkların Duvarları Çocuklar İçin Renkleniyor
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Esenyurt Belediyesi Başkan Yardımcısı Veysel Bal, Esenyurt Süleymaniye Mahallesi’ndeki 764. Sokak Parkı’nın duvarlarını çocuklarla birlikte boyayarak, renklendirdi.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner

Esenyurt Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, ilçedeki çocuk parklarının duvarlarını renklendirmeye devam ediyor. Esenyurt Süleymaniye Mahallesi’ndeki 764. Sokak Parkı’nda incelemelerde bulunan Esenyurt Belediye Başkan Yardımcı Veysel Bal, incelemenin ardından ressam tarafından parkın duvarlarına çizilen figürleri mahalledeki çocuklarla birlikte boyayarak, renklendirdi. Esenyurtlu minikler, kendileri için çizgi film karakterleri, çiçek resimleri gibi çeşitli figürlerle renklendirilen parkta, eğlenceli vakit geçirdi.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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