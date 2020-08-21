banner175
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Bimkur Büyümeye Devam Ediyor
Son Dakika
Bimkur Büyümeye Devam Ediyor
İmamoğlu “Partizanlığı İstanbul'un 39 İlçesinden Söküp Atmaya Geldik”
Son Dakika
İmamoğlu “Partizanlığı İstanbul'un 39 İlçesinden...
İstanbul'da Seçmen'e sorduk % 60' Erken Genel Seçim İstiyor ...
Son Dakika
İstanbul'da Seçmen'e sorduk % 60'...
HDP'den Açıklama : "Kerbela mazlum halkların direniş sembolüdür"
Son Dakika
HDP'den Açıklama : "Kerbela mazlum...
Flaş Haber
Bimkur Büyümeye Devam Ediyor
Kapat

Parkların Duvarları Çocuklar İçin Renklendiriliyor

Esenyurt Belediyesi’nin Hürriyet Mahallesi Dalgıç Sokak’ta yapımına başladığı parkın duvarları, çocuklar için çizgi film karakterleriyle renklendiriliyor.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
21 Ağustos 2020 Cuma 13:00
Parkların Duvarları Çocuklar İçin Renklendiriliyor
banner171

Esenyurt Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğünün, Hürriyet Mahallesi Dalgıç Sokak’ta yapımına başladığı park projesinde sona yaklaşıldı. Mahalleye yeni bir park kazandırmak için çalışan ekipler, parkın duvarlarını Esenyurtlu çocuklar için çizgi film karakterleriyle renklendirdi. Çocukların ilgisini çekmek için Şirinler karakteriyle renklendirilen parkta, Esenyurtlu miniklerin eğlenceli vakit geçirebileceği oyun grupları da bulunuyor. Yapım çalışmalarında sona yaklaşılan ve 997 metrekare alana sahip parkın içerisinde ayrıca, 595 metrekare yeşil alan, 101 metrekare çocuk oyun alanı, 63 metrekare egzersiz alanı, 9 adet oturma bankı ve 3 adet çatılı piknik masası yer alıyor.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Esenyurt’ta Çöp Konteynerleri İlaçlanıyor
Esenyurt’ta Çöp Konteynerleri İlaçlanıyor
Hacı Bektaş-I Veli'yi Anma Etkinlikleri Yapıldı.
Hacı Bektaş-I Veli'yi Anma Etkinlikleri Yapıldı.
Esenyurt’ta Dezenfeksiyon Çalışmaları Devam Ediyor
Esenyurt’ta Dezenfeksiyon Çalışmaları Devam Ediyor
Esenyurt Belediyesi Haşereyle Mücadele Çalışmalarını Artırdı
Esenyurt Belediyesi Haşereyle Mücadele Çalışmalarını Artırdı
Esenyurt' un Yolları Yenileniyor
Esenyurt' un Yolları Yenileniyor

banner186

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169