Parkların Duvarları Çocuklar İçin Renklendiriliyor

Esenyurt Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğünün, Hürriyet Mahallesi Dalgıç Sokak’ta yapımına başladığı park projesinde sona yaklaşıldı. Mahalleye yeni bir park kazandırmak için çalışan ekipler, parkın duvarlarını Esenyurtlu çocuklar için çizgi film karakterleriyle renklendirdi. Çocukların ilgisini çekmek için Şirinler karakteriyle renklendirilen parkta, Esenyurtlu miniklerin eğlenceli vakit geçirebileceği oyun grupları da bulunuyor. Yapım çalışmalarında sona yaklaşılan ve 997 metrekare alana sahip parkın içerisinde ayrıca, 595 metrekare yeşil alan, 101 metrekare çocuk oyun alanı, 63 metrekare egzersiz alanı, 9 adet oturma bankı ve 3 adet çatılı piknik masası yer alıyor.