“Pandemi Sürecini Atlatmamızda Çok Büyük Göreviniz Var”

Esenyurt Belediyesi, özellikle pandemi sürecinde gecesini gündüzüne katarak halk sağlığı için seferber olan sağlık çalışanlarına iftar yemeği verdi. Esenyurt Kültür Merkezi’nde kurulan iftar sofrasına; Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, CHP Esenyurt İlçe Başkanı Hüseyin Ergin, Belediye Başkan Yardımcıları Prof. Dr. Halis Şimşek ve Veysel Bal, Esenyurt İlçe Sağlık Müdürü Oktay Dokuz, Esenyurt Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Uz. Dr. Tuncay Karahan, hastane yetkilileri, sağlık çalışanları ve sağlık çalışanlarının aileleri katıldı.

“İYİ Kİ VARSINIZ”

İftar yemeğinin ardından sağlık emekçilerine teşekkür konuşması yapan Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, “İyi ki varsınız, eğer bu pandemi sürecini olabildiğince az kayıpla, az zararla ve az hastalanma ile atlattıysak bunda sizin çok ama çok büyük göreviniz var” dedi. Ramazan ayının birleştirici gücüne de değinen Bozkurt, “Hiç kimse namerde muhtaç kalmasın. Diliyorum ki herkes çoluğuna çocuğuna ailesine alnı ak yüzü açık olarak gitsin, çocuklarına mahcup olmasın ve hiç kimse açıkta kalmasın. Ülkemizin birliği beraberliği daim olsun hep böyle güzel sofralarda birlikte olalım” ifadelerini kullandı.

Kaynak : İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)