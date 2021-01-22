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Pandemi Döneminde Bin 107 Vatandaşa Evde Temizlik Hizmeti Verildi

Esenyurt Belediyesi’nin, sosyal belediyecilik kapsamında ilçede yaşayan engelli ve 65 yaş ve üzeri vatandaşlara verdiği Evde Temizlik hizmetinden, pandemi sürecinde bin 107 vatandaş faydalandı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
22 Ocak 2021 Cuma 15:35
Pandemi Döneminde Bin 107 Vatandaşa Evde Temizlik Hizmeti Verildi
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Esenyurt Belediyesi, ilçede yaşayan engelli ve 65 yaş ve üzeri vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyor. Temizlik İşleri Müdürlüğünün, 65 yaş ve üzeri vatandaşlar olmak üzere engelli ve bakıma muhtaç kişiler için verdiği Evde Temizlik hizmetinden, pandeminin başladığı Mart ayından bu yana bin 107 vatandaş yararlandı. Vatandaşlar, sosyal belediyecilik anlamında hayatlarına dokunan bu hizmetten memnun olduklarını dile getirdi.

“HİZMETTEN ÇOK MEMNUNUM”

Evde Temizlik hizmetinden yararlanan Cemal Bektaş, “Bu hizmetten çok memnunum. Evimi güzel güzel temizliyorlar, ellerine sağlık bundan iyisi can sağlığı. Allah razı olsun kendilerinden” dedi

KORONAVİRÜS ÖNLEMLERİ ALINIYOR

Pandemi sürecinde de engelli ve 65 yaş üstü vatandaşlarımıza verdiğimiz Evde Temizlik Hizmeti sırasında maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyularak çalışma yapılıyor. Vatandaşlar, merkezin 0212 699 57 99 numaralı telefonunu arayarak, Temizlik İşleri Müdürlüğüne başvuruda bulunup, program dahilinde hizmet alabiliyor.

Son Güncelleme: 22.01.2021 15:41
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