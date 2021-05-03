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Pandemi Destek Ekipleri Halkın Taleplerini Kısa Sürede Karşılıyor ...

​​​​​​​Esenyurt Belediyesi'nin, Koronavirüs salgını nedeniyle tam kapanma sürecinde vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak kurduğu ‘Pandemi Destek Ekibi’ gelen talepleri dakikalar içerisinde yerine getiriyor.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
03 Mayıs 2021 Pazartesi 12:13
Pandemi Destek Ekipleri Halkın Taleplerini Kısa Sürede Karşılıyor ...
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Koronavirüs salgını sürecinde vatandaşların yanında olmak için Pandemi Destek Ekibi’ni oluşturan Esenyurt Belediyesi, vatandaşlardan gelen talepleri dakikalar içerisinde yerine getiriyor. Çağrı Merkezi’nden alınan talepler tüm mahallelere hizmet veren ekiplere yönlendiriliyor. Ekipler; vatandaştan gelen market alışverişi, ilaç, sağlık personeli talebi ve hastanede yatan yakınlarına ulaştırması gereken eşya gibi talepleri karşılıyor. Sokağa çıkma yasağı nedeniyle hastanede yatan yakınına destek olmak isteyen Ali Gür, Esenyurt Belediyesi Çağrı Merkezi’ni aradı. Beylikdüzü Devlet Hastanesi’nde yatmakta olan yakınına kişisel eşyalarını göndermek istediğini aktaran Gür’ün yanına gidern ekipler, ailenin talebini karşıladı. Bu zorlu günleri birlikte atlatacağız diyen Gür, “Zaten yasaktan dolayı gidemiyoruz. Belediyenin bu hizmeti vermesinden dolayı kendilerine teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.

"VATANDAŞLARIMIZIN YANINDAYIZ"

Esenyurt Belediyesi olarak pandemi sürecinde vatandaşların yanında olduklarını ifade eden Halkla İlişkiler Müdürlüğünde görevli Ekin Binici, “Bu süreçte halkımızın taleplerini bekliyoruz” dedi. Binici, “Tam kapanma dönemindeyiz. Bu süreçte halkımız çağrı merkezi üzerinden bize ulaşmakta. Ekibimiz, Pandemi Destek Ekibi olarak kuruldu. Çağrı Merkezi üzerinden bize ulaşan vatandaşlarımızın çeşitli taleplerini karşılamaktayız. Bu talepler; ilaç alımı, alışveriş veya bir hastası varsa hastanede ona ulaştırılacak kıyafet ve eşya şeklinde olabilir. Bugün de talebini ileten vatandaşımızın adresine gittik ve bir Koronavirüslü hastaya ulaştırılması gereken eşyaları vardı. O eşyaları vatandaşımızdan teslim alarak hastaneye ulaştırdık. Bu şekilde görevimizi yerine getirmiş olduk” diye konuştu.

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