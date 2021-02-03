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Özel Eğitim Merkezi, Çocukların Hayata Tutunmasına Destek Oluyor

Esenyurt Belediyesi Özel Eğitim Merkezi, her çocuğun gelişim seviyesine uygun olarak bireysel eğitimler vermeye devam ediyor. Merkezde verilen oyun terapisi seansları ile Otizm tanılı çocuklar da psikolojik destek görüyor. Çocuğu merkezde eğitim gören Anne Hatice Gül Örnek, “Buranın bize kattığı gerçekten bizim için çok büyük, çünkü bizim için her bir adım inanılmaz oluyor” dedi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
03 Şubat 2021 Çarşamba 15:22
Özel Eğitim Merkezi, Çocukların Hayata Tutunmasına Destek Oluyor
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Esenyurt Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğünün, ilçedeki özel çocuklar için faaliyete geçirdiği Özel Eğitim Merkezi, çalışmalarına devam ediyor. “Her çocuk birebir oynamayı ve duyulmayı hak eder” ilkesi ile hareket eden merkez, pandemi nedeniyle yalnızca bireysel olarak verilen eğitimlerle özel çocuklara ve ailelerine umut oluyor.

Otizmde, çocuğun hayata daha normal devam edebilmesi için gerekli yetilerin kazandırılması açısından erken tanı ve tedavi çok büyük önem taşıyor. Bu bağlamda, gelişim seviyesine uygun aktivitelerle Otizm tanılı çocuklar da merkezde, ‘Oyun Terapisi’ seansları ile psikolojik destek görüyor.  

“BİZİM İÇİN HER BİR ADIM İNANILMAZ”

Anne Hatice Gül Örnek, “Çocuğum buraya geldikten sonra, kısıtlı göz temasında artışlar oldu. Oyun kurmakta çok zorlanıyordu, oyun kurmaya başladı” diyerek, Özel Eğitim Merkezi’nin katkılarını dile getirdi. Anne Örnek, “Çevresine karşı çok ilgili değildi. Çevresine, oyuna ve oyuncaklarına karşı ilgisi arttı. Oyunlarına hiç kimseyi dahil etmiyordu, artık biz de oyunlarında beraber oynuyoruz. Çok güzel gelişmeler oldu, tabi ki buraya daha fazla gelsek ve bu tür etkinlikler daha sık olsa çocuklar için daha güzel olur. Buranın bize kattığı şey gerçekten bizim için çok büyük, çünkü bizim için her bir adım inanılmaz oluyor” dedi.

“Burada öğretmenimiz, çalışanlar çok iyi ve aile gibiyiz, kendi ailemize gelmiş gibi geliyoruz” diyen Anne Örnek, “Bu açıdan kurumdaki tüm çalışanlara ve saygıdeğer Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Bu tarz çalışmalar pek yapılmıyordu, engelliler ikinci planda kalıyordu. Çok teşekkür ediyorum kendisine” ifadelerini kullandı.

‘HER ÇOCUK BİREBİR OYNAMAYI VE DUYULMAYI HAK EDER’

Merkez çalışanlarından Uzman Klinik Psikolog Aydan Zilek, “Seanslar ilerledikçe, aile ile de yaptığımız gözlemler neticesinde çocukta epey ilerleme kat ettiğimizi gördük. Ev ve aile ortamında da burada uyguladığımız tedavinin devam ettirilmesi, ailenin bizimle işbirlikçi tutum sergilemesi, süreci olumlu anlamda etkiledi diyebiliriz. ‘Her çocuk birebir oynamayı ve duyulmayı hak eder’ ilkesi ile Esenyurt Belediyesi olarak özel çocuklarımıza umut olmaya devam ediyoruz” diye konuştu.

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