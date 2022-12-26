Özel Bireylere Danışmanlık Hizmeti

Esenyurt Belediyesi özel gereksinimli bireylere verdiği hizmetlere bir yenisini daha ekledi. Özel bireylerin ve ailelerinin sağlık, eğitim, iş, bireysel ve sosyal hayat konularında yaşadıkları sorunların çözümüne destek olabilmek için ‘Psikolojik Danışmanlık’ hizmeti vermeye başladı. Alanında uzman psikologlar tarafından verilen hizmette engelli bireylerin eğitsel, mesleki, duygusal ve sosyal gelişimlerine yönelik destekte bulunuluyor. Merkezde verilen hizmetin yanı sıra evlere gidilerek de bireylere hizmet sunuluyor. Psikolojik destek hizmetleriyle, engelli bireylerin ve ailelerinin toplumsal hayata katılımını artırmak, bireysel ve çevresel sorunlarla başa çıkma becerileri kazandırmak amaçlanıyor.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner