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Orhangazi Mahallesi, Meydan Ve Parka Kavuşuyor

İlçe genelinde vatandaşların keyifli vakit geçirebileceği alanları artırmak için çalışan Esenyurt Belediyesi, Orhangazi Mahallesi 1664. Sokak’a,içerisinde mahalle konağı ve dinlenme yerlerinin yer alacağı 602 metrekarelik meydan kazandırıyor.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
18 Ağustos 2022 Perşembe 10:02
Orhangazi Mahallesi, Meydan Ve Parka Kavuşuyor
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Daha yeşil bir kent için çalışmalarını sürdüren Esenyurt Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, ilçe genelinde yeşil alan ihtiyacı olan mahallelerde park yapımına devam ediyor. Vatandaşların dinlenebileceği ve keyifli vakit geçirebileceği alanları artıran ekipler, ilçedeki mevcut parkların bakımlarının yanı sıra ihtiyaç duyulan mahallelere de meydan ve parkyapıyor. Çalışmalar kapsamında, Orhangazi Mahallesi 1664. Sokak’ta bulunan 602 metrekarelik atıl alan değerlendirilerek içerisinde mahalle konağı, dinlenme yerleri, süs havuzu ve endemik bitki türlerinin yer alacağı meydan ve park projesinin yapımına başlandı.Kısa sürede tamamlanacak proje ilemahalle sakinleri yeşil alanları da kapsayan yeni bir meydana kavuşacak.

ESENYURT BELEDİYESİ BASIN VE YAYIN MÜDÜRLÜĞÜ

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı/ İTHA

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