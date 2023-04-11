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“Onun Bize Bıraktıklarını Kavramak İçin Buradayız”

Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, Hz. Hasan’ın doğum gününde düzenlenen iftar yemeğinde, Caferi vatandaşlarla oruç açtı. Başkan Bozkurt, “Hz. Hasan, sadece Peygamberimizin torunu olması ile değil akılla, sevgiyle kendini yüreklerimize kazımış bir kişi” dedi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
11 Nisan 2023 Salı 12:26
“Onun Bize Bıraktıklarını Kavramak İçin Buradayız”
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Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, İmam-ı Hasan’ın doğum günü dolayısı ile Nikah Sarayı’nda düzenlenen iftar programında Caferi vatandaşlarla bir araya geldi. Programa; Türkiye Caferiler Lideri Selahattin Özgündüz, Caferi Âlemler Başkanı Seyit Seccad Karakuş, İmam Hasan Camii Dernek Başkanı Feyzullah Talayhan, CHP Esenyurt İlçe Başkanı Hüseyin Ergin katıldı. Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda ilahiler okundu, dualar edilerek oruçlar açıldı.

“AKILLA, SEVGİYLE KENDİSİNİ YÜREKLERİMİZE KAZIMIŞ BİR KİŞİ”

İftar programında konuşma yapan Başkan Bozkurt, “Bugün, çok önemli bir gün. Sevgili Peygamberimizin torunu, aklın, cesaretin ve inandığı yolda hayatını ortaya koyarcasına mücadele eden Hz. Ali’nin oğlu Hz. Hasan’ın doğum günü. Doğum gününde onu anmak, onu hatırlamak, onun bize bıraktıklarını kavramak için buradayız. Allah tuttuğumuz oruçları kabul etsin. Birliğimiz beraberliğiniz bozulmasın” diye konuştu.

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