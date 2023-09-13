Okul Bahçeleri Renklendiriliyor​

Esenyurt Belediyesi, ilçe genelindeki okullarda boyama ve çizgi çalışması yapıyor. Otopark çizgileri, sıra çizgiler ve spor alanları boyanarak okul bahçeleri renkli bir görünüme kavuşturuluyor. Ekipler ayrıca öğrencilerin eğlenceli vakit geçirebilmeleri için okul bahçelerine seksek, mendil kapmaca gibi oyunların çizimlerini yapıyor.

istabul Times Haber Merkezi - Zehranur Kılıç

Öğrencilerin rahat ve ferah ortamlarda eğitim alabilmeleri için çalışmaları yoğunlaştırdıklarını belirten yetkililer, dönem boyunca okul bahçelerini renklendirmeye devam edeceklerini söyledi. Eğitim alanlarının yeni halini beğendiklerini ifade eden öğrenciler ise Esenyurt Belediyesi’ne teşekkür etti.