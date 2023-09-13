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Okul Bahçeleri Renklendiriliyor​

İlçe genelindeki okullarda bakım ve onarım çalışmalarına devam eden Esenyurt Belediyesi, okul bahçelerinde çizgi ve boyama çalışmaları yaparak alanları renklendirdi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
13 Eylül 2023 Çarşamba 08:52
Okul Bahçeleri Renklendiriliyor​
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Esenyurt Belediyesi, ilçe genelindeki okullarda boyama ve çizgi çalışması yapıyor. Otopark çizgileri, sıra çizgiler ve spor alanları boyanarak okul bahçeleri renkli bir görünüme kavuşturuluyor. Ekipler ayrıca öğrencilerin eğlenceli vakit geçirebilmeleri için okul bahçelerine seksek, mendil kapmaca gibi oyunların çizimlerini yapıyor.

istabul Times Haber Merkezi - Zehranur  Kılıç 

Öğrencilerin rahat ve ferah ortamlarda eğitim alabilmeleri için çalışmaları yoğunlaştırdıklarını belirten yetkililer, dönem boyunca okul bahçelerini renklendirmeye devam edeceklerini söyledi. Eğitim alanlarının yeni halini beğendiklerini ifade eden öğrenciler ise Esenyurt Belediyesi’ne teşekkür etti.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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