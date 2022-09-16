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Öğrencilerin Kırtasiye Malzemeleri Esenyurt Belediyesi'nden

*9 bin 500 öğrenciye kırtasiye yardımı

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
16 Eylül 2022 Cuma 18:02
Öğrencilerin Kırtasiye Malzemeleri Esenyurt Belediyesi'nden
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Eğitim alanındaki çalışmalarıyla öğrencilere desteklerini sürdüren Esenyurt Belediyesi, maddi durumu yetersiz olan 9 bin 500 öğrenciye kırtasiye ve gıda kolisi yardımında bulundu.

Esenyurt Belediyesi, yeni eğitim ve öğretim döneminin başlamasıyla birlikte okul heyecanı yaşayan öğrencilere kırtasiye yardımı yaptı. Yapılan sosyal incelemeler sonucu ihtiyaç sahibi olduğu belirlenen 9 bin 500 öğrenciye, belediyenin sosyal yardımlarını yaptığı ESKART’lar dağıtılırken ailelerine de gıda kolisi verildi. Öğrenciler, kendilerine verilen ESKART’lar ile anlaşmalı kırtasiyelere giderek okul alışverişlerini yapabilecek.

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