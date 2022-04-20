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“O PROJE” İşsizliğe Umut Oluyor

Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt’un işsizliğe çözüm üretmek amacıyla hayata geçirdiği Esenyurt Mesleki Eğitim ve İstihdam Merkezi (EMEĞİM), istihdama büyük destek sağlıyor. EMEĞİM’de istedikleri meslek alanında eğitim gören vatandaşlar, daha sonra ESBİM tarafından işe yerleştiriliyor. Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt’un hayata geçirdiği seçim vaatlerinden birisi olan Esenyurt Mesleki Eğitim ve İstihdam Merkezi (EMEĞİM) projesi, ilçenin en önemli sorunu olan işsizliğe çare oluyor. Vatandaşlar, bir yıl önce başlayan ve 60 ayrı branşta verilen mesleki eğitimlerin sonunda işe girme imkânı buluyor. Kursiyerlere, eğitim gördükleri sırada eğitim aldıkları iş kollarında staj yapma imkânı da sağlanıyor. EMEĞİM’de aldıkları mesleki eğitimin ardından işe yerleştirilen vatandaşlar, Esenyurt Belediyesi’nin kendilerine sunduğu istihdam desteğinden dolayı çok memnun oldular.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
20 Nisan 2022 Çarşamba 13:26
“O PROJE” İşsizliğe Umut Oluyor
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İstanbul Times / Hüseyin Çetiner

“ŞANSIMI DENEMEK İSTEDİM İYİ Kİ DENEMİŞİM”

Aldığı eğitim sonrası Gaz Altı Kaynakçısı olarak işe başlayan Murathan Güner, “EMEĞİM kursu ile sokakta yürürken gördüğüm bir reklam sayesinde tanıştım. Esenyurt’ta yapılan çok güzel bir proje. Şansımı denemek istedim, iyi ki denemişim. Altı aydır Gaz Altı Kaynakçılığı kursuna gidiyorum. Belediyemizin yapmış olduğu bu hizmet hakikaten çok güzel. Yaklaşık bir aydır ağır sanayi alanında çalışıyorum. Bu işe ESBİM aracılığıyla başladım. Herkese ‘İş arıyorsanız ESBİM'e gidin’ diyorum. Başta Belediye Başkanımız Kemal Deniz Bozkurt olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

ÖĞRENDİKLERİMİ UYGULAMA ŞANSI BULDUM”

Bir yandan ‘Cilt Bakımı ve Lazer Epilasyon’ eğitimi alan, diğer yandan da ESBİM tarafından yönlendirildiği güzellik merkezinde çalışmaya başlayan Tuğba Aktaş, EMEĞİM sayesinde kısa sürede meslek sahibi olduğunu belirterek, “EMEĞİM kursunda ‘Cilt Bakımı’ ve ‘Lazer Epilasyon’ eğitimi alıyorum. Eğitime başladıktan kısa bir süre sonra şu an çalıştığım güzellik merkezine yönlendirildim. Yönlendirildiğim işletmede öğrendiklerimi uygulama şansı buldum, şu an eğitimini gördüğüm işi icra edebiliyorum”

“BENİM İÇİN HOBİYDİ, ARTIK KAZANÇ HALİNE GELDİ”

EMEĞİM’de ‘Pastacılık’ eğitimi aldıktan sonra pastacılık yapmaya başlayan Günay Atasoy, pastacılıkla alakalı bütün incelikleri öğrendiğini belirtti. Eğitimini mesleğe çevirerek pasta satışlarına başlayan Günay Atasoy, “Haftada en az iki pasta siparişi alıyorum. Keyifle yapıyorum. Benim için hobiydi, artık kazanç haline geldi. Sosyal medya üzerinden ve çevremin vasıtasıyla pastalarımı satıyorum. Nasıl bir iş çıkardığımı bilenler hiç tereddüt etmeden sipariş veriyorlar” dedi.

“EVİMİZE GELİR SAĞLIYORUZ”

Aldığı pastacılık eğitimi sonucunda bunu bir gelir kaynağı haline getirmekten çok memnun olan Gülten Çelik ise “Bu kursu bana arkadaşım tavsiye etti, beraber geliyoruz ve çok güzel şeyler öğreniyoruz. Şu an pasta siparişleri alıyoruz, satışlara başladık. Bu sayede evimize gelir sağlıyoruz ve bu bizi çok mutlu ediyor. Öğrenmek isteyen arkadaşlara kesinlikle tavsiye ediyorum. Öğrendiğimiz ve yaptığımız şeylerin sonucunu görmek çok güzel, emeklerinizin karşılığını alıyorsanız çok daha güzel oluyor” şeklinde konuştu.

ESENYURT’TA MESLEĞİ OLMAYAN KALMASIN DİYE HER BRANŞTA EĞİTİM DESTEĞİ

Esenyurt Belediyesi Sürekli Eğitim Merkezi Eğitim Koordinatörü Okan Ceylan, EMEĞİM’de bulunan branşlar hakkında bilgi verdi. Vatandaşların istihdama katılması adına her türlü çalışmanın yapıldığını belirten Ceylan, “Mutfak alanında, bilgisayar alanında, tekstil alanında, halkla ilişkiler alanında ve ağır sanayi alanında eğitimlerimiz sürmekte. Kayıt dönemimiz başladıktan sonra kontenjanlarımız on iki kişiye ulaşınca hemen kurslarımızı başlatıyoruz. Kurslar bittikten sonra bir sınav uygulaması yapılıyor, sınav uygulamasının akabinde Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifikayı almaya hak kazanan kursiyerlerimiz, ESBİM aracılığıyla istihdam ediliyor” şeklinde konuştu.

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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